O encontro chamou atenção da mídia internacional pelo caráter sem precedentes da reunião que discutiu guerra na Ucrânia, controle de armas nucleares, mudança na ordem internacional, entre outros assuntos

Realizada em Shenzhen, no sul da China, o encontro chamou atenção da mídia internacional pelo caráter sem precedentes ( DOUG MILLS / POOL / AFP)

O encontro presencial entre os presidentes da China, Xi Jinping, dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, indica que há espaço para diálogo mais direto entre as três potências em meio a cenário geopolítico turbulento.

Realizada em Shenzhen, no sul da China, o encontro chamou atenção da mídia internacional pelo caráter sem precedentes da reunião que discutiu guerra na Ucrânia, controle de armas nucleares, mudança na ordem internacional, entre outros assuntos.

O anfitrião Xi Jinping informou que os três concordaram em quatro pontos sobre como os países devem se relacionar entre si: "defender o respeito mútuo, a coexistência pacífica, a cooperação vantajosa para ambos os lados e o diálogo e a consulta”, afirmou a agência estatal chinesa Xinhua.

Entre os acordos pactuados, estariam a não interferência nos assuntos internos um dos outros e, em questões sensíveis, os países devem se comunicar com antecedência, agir com cautela e, “em particular, não ultrapassar os limites estabelecidos um pelo outro”.

O professor de relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB), Roberto Goulart Menezes, avaliou à Agência Brasil que o encontro é importante por sinalizar ao mundo que há espaço para diálogo mesmo com as diferenças entre as agendas de cada chefe de Estado.

“Essa conferência poderia ser feita à distância, como já ocorreu com o [o ex-presidente dos EUA] Biden e Xi Jinping. Mas eles optaram por fazer presencial”, comentou Menezes.

O professor destacou que é importante considerar que Trump chegou fragilizado ao encontro por causa da derrota eleitoral onde perdeu a maioria no Parlamento norte-americano. Além disso, o encontro expõe que os EUA estariam reconhecendo a China como país indispensável.

“O encontro ocorre em Shenzhen. A China sobe mais alguns degraus na condição de potência global. A China é uma potência regional, ela está se construindo como uma potência global”, explicou Menezes.

Multipolaridade

Alguns analistas têm apontado que o encontro das três potências seria um risco para multipolaridade, nome dado ao modelo de convivência onde todos os países, em tese, teriam direito a voz e voto. Para esse grupo, Xi, Putin e Trump estariam dividindo o mundo em zonas de influência sem levar em conta os interesses dos demais países.

O cientista político e especialista em geopolítica Ali Ramos defendeu à Agência Brasil que “o multilateralismo morreu” há muito tempo, o que seria demonstrado pela participação da Turquia na guerra da Síria; pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pelos ataques dos EUA e Israel contra o Irã.

“O que estamos vendo é um retorno à dinâmica imperial pré Primeira Guerra Mundial, em virtude da ingerência do sistema internacional por parte dos atores no Conselho de Segurança da ONU. As novas potências, então, delimitarão zonas de influência com base em suas capacidades militares de guerra”, explicou.

O professor da UnB Roberto Menezes, por outro lado, disse concordar parcialmente com a tese de que o encontro dos três colocaria em risco a construção do multilateralismo.

“O multilateralismo não é algo acabado. É algo que cada chefe de Estado leva em conta na hora de tomar suas decisões. Até porque a China vem trabalhando pelo multilateralismo. A China não tem a mesma posição que os EUA”, ponderou.

Irã e Taiwan

Outro tema discutido em Shenzhen foi o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, que tem elevado os preços dos combustíveis em todo o mundo. Segundo Trump, Xi teria concordado de que a circulação de petróleo deveria ficar livre pela passagem do Oriente Médio.

O estudioso de Ásia, Teoria Militar e Defesa Ali Ramos argumentou que nenhuma das três potências teria como forçar uma mudança de posição no Irã, em razão da capacidade de Teerã de fabricação interna de drones e mísseis.

“Neste caso, não se categoriza como um ‘proxy’, que Rússia e China possam descartar ou forçar a ceder”, explicou. Proxy é o nome dado a grupo ou país que atua em nome de outro país.

Sobre Taiwan, o especialista ponderou que uma guerra entre China e EUA pela ilha destruiria a economia de ambos os países “pelo seu nível de integração, portanto a situação permanece, por ora, estável”.

“O Kuomintang (segundo maior partido político de Taiwan) hoje é a favor da unificação, dessa forma o cálculo chinês vai mais na via do cooptação geoeconômica, propagandística e política que da guerra pela ilha, ao contrário do que versa a propaganda ocidental”, completou.

Guerra na Ucrânia

O também coordenador do Grupo de Reflexão sobre o G20, professor Roberto Menezes, lembra que o governo Trump tem interesse em resolver a guerra na Ucrânia para “se concentrar” na sua disputa tecnológica com a China.

“O ponto é que a Rússia está, em bora parte, bloqueada internacionalmente, mas ela tem ativos que são demandados. Tem grãos, fertilizantes, petróleo e gás. Ou seja, claro que não dá para os EUA ignorarem a Rússia por completo”, acrescentou o professor da UnB.

Portanto, Trump precisaria de Xi Jinping para solucionar a guerra na Ucrânia uma vez que o chinês tem canal aberto com Putin que, por sua vez, tem no gigante asiático o principal parceiro comercial de Moscou.