Rússia lança ataque em larga escala contra Kiev

Guerra da Rússia e Ucrânia (Foto: Tetiana DZHAFAROVA / AFP)

A Força Aérea da Ucrânia informou hoje que as forças russas lançaram dezenas de mísseis balísticos, de cruzeiro e hipersônico além de 168 drones durante um ataque na madrugada desta quinta-feira (20). Pelo menos 16 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas.

A região de Kiev foi o principal alvo da ofensiva noturna e diversos prédios residenciais foram atingidos, inclusive com incêndios, em várias zonas da capital ucraniana. O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse que outros dois distritos também sofreram danos, onde os ataques atingiram instalações não residenciais, armazéns, uma escola e um hospital pediátrico.Os ataques ainda interromperam o fornecimento de energia elétrica em algumas partes da capital ucraniana.

As unidades de defesa aérea ucraniana comunicaram que não foi possível interceptar os mísseis balísticos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lamentou a falta de capacidade antimíssil balístico e pediu ajuda internacional. "Infelizmente, enquanto Moscou investe em mísseis balísticos e agrava a situação, o mundo nem sempre responde adequadamente a estes ataques. Cada antimíssil adicional salva a vida do nosso povo. Agradeço a todos os que compreendem isto, procuram e encontram formas de ajudar", disse.

A Ucrânia dispõe de sistemas limitados capazes de interceptar ameaças balísticas, enquanto o fornecimento de mísseis para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, de fabricação norte-americana, se encontra bastante restrito.

Segundo Zelensky, a Rússia também atacou infraestruturas de gás na região de Chernihiv, no norte do país, e uma zona fronteiriça com a Moldávia, na região de Odessa, no sul. “Foi um ataque em massa, que os russos já se preparavam há muito tempo, combinando diferentes tipos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones, com o objetivo de causar o máximo de danos possível às infraestruturas civis", denunciou.

A Rússia intensificou os ataques aéreos contra a Ucrânia nos últimos meses, tentando explorar a grave escassez de interceptores do país para abater mísseis balísticos.

Já o Ministério russo da Defesa confirmou que Kiev e a região circundante foram atingidas por ataques aéreos e drones, mas afirmou que os bombardeios se concentraram em instalações de produção de componentes para drones, depósito militar e um centro logístico, além de outros alvos.

Por sua vez, a Ucrânia também intensificou os seus ataques contra a Rússia, visando, sobretudo instalações petrolíferas e infraestruturas logísticas, numa tentativa de minar a capacidade a sua econômica e, consequentemente os esforços de guerra.

Esforços diplomáticos fracassaram



Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, os ataques aéreos aumentaram em ambos os lados da frente, resultando num número cada vez maior de vítimas civis. As autoridades dos dois países se acusam mutuamente de atacarem deliberadamente civis.

Até o momento, os esforços diplomáticos em produzir um cessar-fogo duradouro na guerra. Mas, segundo Zelensky, neste mês Kiev já entregou propostas aos negociadores norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Por outro lado, a porta-voz do Ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, declarou que o Kremlin não recebeu propostas específicas para possíveis novas reuniões com os mediadores dos EUA, mas garantiu que Moscou estaria pronta para organizar uma reunião a curto prazo.