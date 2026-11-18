Pete Hegseth afirmou que o acordo busca "garantir que o povo venezuelano não seja ameaçado por atores estrangeiros, narcoterroristas ou criminosos, e que esteja seguro e protegido dentro de suas fronteiras soberanas"

A televisão estatal venezuelana transmitiu imagens de Hegseth ao lado de Delcy Rodríguez no palácio presidencial de Miraflores (HANDOUT / VENEZUELAN PRESIDENCY / AFP)

O secretário de Defesa Pete Hegseth anunciou, nesta quarta-feira (18), um acordo militar com a Venezuela após chegar de surpresa a Caracas, tornando-se o funcionário americano de mais alto escalão a visitar o país desde que as forças dos Estados Unidos depuseram o presidente Nicolás Maduro.

Hegseth faz a viagem à América do Sul depois de escapar de uma moção de censura no Congresso dos Estados Unidos, que tratava da guerra no Irã e dos ataques a supostas narcolanchas no Caribe e no Pacífico, que deixaram mais de 200 mortos.

A televisão estatal venezuelana transmitiu imagens de Hegseth e outros altos funcionários americanos ao lado da presidente interina, Delcy Rodríguez, no palácio presidencial de Miraflores.

O Pentágono ainda não anunciou a viagem oficialmente. Segundo a agenda de Hegseth para esta quarta-feira, "o secretário não tem eventos públicos nem com a imprensa".

"Esperamos poder colocar isso em prática, aprofundando nossa cooperação e nossa parceria na área de defesa de maneiras que aproveitem a experiência das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Departamento de Guerra", disse Hegseth, referindo-se ao Departamento de Defesa.

Ele afirmou que o acordo busca "garantir que o povo venezuelano não seja ameaçado por atores estrangeiros, narcoterroristas ou criminosos, e que esteja seguro e protegido dentro de suas fronteiras soberanas".

"Venham me pegar"

Minutos depois, ele discursou na embaixada dos Estados Unidos em Caracas e comemorou a operação "Resolução Absoluta", que capturou Maduro.

O chefe do Pentágono coordenou a incursão militar de 3 de janeiro, que deixou cerca de cem mortos em Caracas. Entre eles estavam cerca de 30 agentes cubanos que faziam a segurança do presidente deposto.

Na operação, Maduro e sua esposa foram capturados e levados para os Estados Unidos, onde são processados por narcotráfico e tortura.

"A Operação Resolução Absoluta tornou este momento possível", disse John Barrett, encarregado de negócios dos Estados Unidos na Venezuela, ao receber Hegseth na sede diplomática.

No início do discurso, Hegseth afirmou que, até um ano atrás, a presença de pessoal americano em Caracas "teria sido considerada impossível, quase inimaginável".

"Na verdade, exatamente um ano atrás, o fugitivo narcoterrorista processado Nicolás Maduro (...) subiu num palco não muito longe daqui e gritou em tom de deboche: 'Venham me pegar'", disse Hegseth. "Pois atendemos ao chamado", ironizou.

"E fizemos isso na operação militar mais sofisticada da história da América Latina, sem nenhuma baixa americana. A operação durou apenas 48 minutos. O resultado foi o que Maduro previu: guerra não, paz sim", acrescentou.

Retomada da cooperação militar

Delcy Rodríguez, por sua vez, disse que se trata de uma "retomada da relação técnico-militar entre os dois países" depois de anos de relações tensas.

Segundo ela, o acordo busca reforçar a capacitação, o equipamento operacional e o acesso a novas tecnologias para a Força Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

"É muito benéfica para os nossos militares, por favorecer seu equipamento operacional e facilitar o acesso a novas tecnologias", afirmou Rodríguez.

Em seus governos, o falecido Hugo Chávez e também Maduro promoveram acordos militares com países como Rússia e China, que incluíram a compra de aeronaves e armamentos.

Hegseth afirmou que a "parceria de defesa renovada não será meramente cosmética". A cooperação "exige a eliminação e a erradicação de todas as redes narcoterroristas que hoje usurpam território dentro da Venezuela, mas também exigirá reformas".

"O Departamento de Guerra está pronto para trabalhar com a Venezuela e empreender profundas reformas de segurança e defesa quando necessário, a fim de recuperar o território da Venezuela, modernizar e profissionalizar completamente as forças armadas venezuelanas e erradicar as ameaças persistentes", disse Hegseth na embaixada.

A transmissão da televisão pública mostrou o momento em que Hegseth aperta a mão do ministro da Defesa venezuelano, Gustavo González López.

Hegseth viaja ainda nesta quarta-feira para a Colômbia, segundo anunciou na terça-feira o governo do presidente Abelardo de la Espriella.

Rodríguez voltou à Venezuela na manhã desta quarta-feira, depois de uma viagem por países árabes e de participar da cúpula climática da ONU, a COP31.