O novo presidente do Banco Central do Paraguai, Jorge Luis Schreiner, acredita que parte do dinheiro referente às perdas será recuperada

O banco digital Ueno Bank tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña (Ueno Bank/Divulgação)

As perdas causadas pela quebra do banco paraguaio Ueno podem chegar a cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bilhões), no pior cenário, estimou o novo presidente do Banco Central do Paraguai (BCP), José Luis Schreiner, em entrevista à AFP.

A falência de um dos maiores bancos do Paraguai levou à destituição e prisão do então presidente do país, Santiago Peña, por suposta responsabilidade na crise, em meio a protestos em massa. Além dele, o chefe do Banco Central também foi detido, acusado de quebra de confiança e associação criminosa.

O novo presidente do BCP, Jorge Luis Schreiner, acredita que parte do dinheiro referente às perdas será recuperada. Segundo ele, o colapso teve origem nos empréstimos que o Ueno concedeu acima do limite legal a empresas do seu próprio grupo, bem como nos vínculos de seus executivos com o poder político.

Para Schreiner, mudanças nas normas favoreceram "um modelo de amigos, de vínculos". "Não foi uma crise financeira, foi uma crise de um banco."

O cálculo das possíveis perdas inclui cerca de 700 milhões de dólares que o Fundo de Garantia desembolsou para restituir depósitos de clientes e a dívida como os detentores de títulos emitidos no exterior.

Quanto ao montante que resta devolver, Schreiner afirmou que o BCP identificou ativos do Ueno no valor de pouco mais de 1 bilhão de dólares, o que seria suficiente para cobri-lo.



P. Em que ponto está a devolução do dinheiro aos depositantes?

R. "O Banco Central, graças a Deus, teve uma reação tão rápida que, em menos de cinco dias, transferiu as contas de aproximadamente 1.812.000 pessoas, o que é um recorde. Recebi muitos cumprimentos do Brasil e de outros países vizinhos. Apesar das fragilidades institucionais, o país reagiu a tempo."

"Estamos falando de duas décadas de esforço do sistema bancário para acumular fundos superiores a 1,6 bilhão de dólares, dos quais 700 milhões foram usados para honrar até 40 salários mínimos. Estamos falando de aproximadamente 18 mil dólares."

"O que não posso prometer é mágica, mas posso prometer que, até dezembro, teremos transferido totalmente tanto a carteira de crédito quanto a carteira de cartões."



P. Em quanto estima as perdas decorrentes da crise do Ueno Bank? Que parte desses recursos pode ser irrecuperável?

R. "Vamos supor, no pior cenário, que esses ativos que hoje se considera que valem zero sejam realmente zero. O primeiro montante negativo seriam os 700 milhões de dólares do Fundo de Garantia, que devem ser recuperados em um prazo razoável. O outro são títulos emitidos no exterior que não estão protegidos por lei. A somatória disso pode chegar a 1 bilhão de dólares ou um pouco mais. Mas não quero ser irresponsável, porque levaremos pelo menos um ou dois meses mais de determinação exata de quanto vale cada ativo, seu valor de mercado. Agora, estamos calculando o que seria seu valor contábil, depois vem a etapa de o quanto o mercado está disposto a pagar por esse ativo. Há imóveis muito valiosos."



P. O senhor disse que foram identificados 600 milhões de dólares em ativos transferíveis que poderiam cobrir os fundos previdenciários. Quanto identificaram até agora?

R. "Hoje, já estamos em 1 bilhão e alguma coisa".



P. Que lições a crise deixa?

R. "Recomendaria à região que aprendamos que todo vínculo entre grupos econômicos ou bancos e o poder vigente não conduz a uma imagem de transparência e boa gestão."



P. Como recuperar a confiança no Banco Central e sua independência em relação ao poder político após esta crise?

R. "Meu primeiro pedido e condição ao atual presidente é apoio total sem interferência política. Esta é a minha condição."

"Por isso, solicitei nos últimos dias a assistência técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI), para que revise os elementos que faltam para fortalecer ainda mais o Banco Central. E hoje temos a bela oportunidade de reconstruir isso. Revisando normas que foram alteradas deliberadamente para enfraquecer a independência."



P. Quais são os próximos passos?

R. "A princípio, a primeira missão do FMI estaria vindo em dezembro, para definir uma linha de trabalho, que tipo de lei temos que revisar, que aspectos operacionais do Banco Central temos que revisar, incluindo suas questões cambiais, monetárias. Eu lhe pedi uma revisão completa, para discutir com a nova diretoria o que deve mudar no Banco Central."