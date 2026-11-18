O presidente dos EUA, Donald Trump, caminha com o presidente da China, Xi Jinping, após chegar ao Aeroporto Internacional de Shenzhen (KEVIN FRAYER/POOL/AFP)

O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta quarta-feira (18) ao seu homólogo americano, Donald Trump, que deseja uma "relação construtiva e estrategicamente estável" entre os dois países, ao recebê-lo no aeroporto de Shenzhen, informou a agência estatal Xinhua.

"Espero, com muito interesse, manter uma troca profunda de opiniões com o senhor (...) com o objetivo de promover uma relação construtiva e estrategicamente estável entre as nossas duas nações, uma relação baseada nos fundamentos do respeito mútuo, da equidade e da reciprocidade", disse Xi a Trump.