Paraguai devolve parte das economias de todos os clientes do Ueno Bank

Banco Central do Paraguai restituiu parcialmente os recursos de 1.812.348 correntistas do Ueno Bank

O banco digital Ueno Bank tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña (Ueno Bank/Divulgação)

O Banco Central do Paraguai anunciou nesta quarta-feira (11) que devolveu pelo menos uma parte de suas economias a 100% dos depositantes do Ueno Bank com direito à garantia, embora a maior parte do dinheiro ainda esteja pendente de recuperação.

A instituição restituiu parcialmente os recursos de 1.812.348 correntistas do Ueno, um banco digital com apenas três anos de existência que sofreu intervenção em 3 de novembro por problemas de solvência.

A primeira etapa da restituição foi concluída nesta quarta-feira e devolveu até US$ 19 mil por conta (R$ 105.640).

Ainda estão pendentes os depósitos que excedem amplamente esse valor, incluindo fundos públicos de previdência, mas a medida trouxe alívio imediato aos pequenos poupadores.

"Uma semana depois, parei de sofrer. Esse fundo de garantia funciona", disse, eufórico, à AFP Roberto Bonim, um profissional do setor imobiliário de 38 anos que recuperou na terça-feira os quase US$ 6 mil (R$ 33.360) que tinha depositados.

A garantia exclui os diretores do Ueno e os depósitos provenientes de operações fraudulentas ou ilegais. Também estão excluídos os cotistas de fundos mútuos, cujos investimentos não são considerados depósitos bancários.

"Com a quantidade que vamos processar hoje, já estaríamos chegando a 100% dos beneficiários dessa garantia", disse nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, Pedro Acosta, integrante do conselho diretor do Banco Central do Paraguai (BCP).

O BCP depositou o dinheiro dos beneficiários em contas de sua titularidade em outras instituições bancárias.

O montante total devolvido até agora chega a cerca de US$ 643 milhões (R$ 3,57 bilhões), apenas uma fração dos aproximadamente US$ 2,8 bilhões (R$ 15,6 bilhões) que o Ueno Bank possuía.

Em um país de 6,4 milhões de habitantes, a crise bancária deixou centenas de milhares de paraguaios sem acesso a seus depósitos, o que precipitou na sexta-feira a destituição do presidente Santiago Peña, que está em prisão preventiva.

Valor pendente

O percentual de beneficiários atendidos não significa que todos tenham recuperado a totalidade de suas economias.

Uma lei de emergência aprovada pelo Congresso na semana passada autorizou o pagamento antecipado de até aproximadamente US$ 19 mil por depositante no prazo de uma semana.

O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) protege até cerca de US$ 37 mil (R$ 206 mil) por poupador e instituição bancária.

Aqueles que tinham depositado valores superiores ao adiantamento deverão esperar pela "transferência de ativos e passivos (do Ueno) para outras instituições financeiras", informou Acosta, acrescentando que o processo começará na próxima semana.

O funcionário espera que essa etapa seguinte seja "ágil" para que seja possível "ter novidades até o fim deste mês".

As autoridades esperam utilizar os recursos obtidos com essa transferência para completar a garantia dos depósitos e restituir prioritariamente os fundos de aposentadoria depositados no Ueno, que ultrapassam US$ 500 milhões (R$ 2,78 bilhões).

Entre os que tinham dinheiro no banco estão empresas, clubes de futebol, bombeiros voluntários e órgãos públicos, como a Caixa Fiscal e o Instituto de Previdência Social (IPS), que administra aposentadorias e planos de saúde de mais de 1,5 milhão de pessoas.

Segundo dados do Ueno Bank referentes a junho, 29% de seus depósitos pertenciam ao setor público.

Gladys Emerlinda, uma motorista de Uber de 60 anos, conta que já recebeu de volta o dinheiro que tinha no Ueno. No entanto, ressalta que a medida busca apenas acalmar os ânimos no curto prazo.

"É como dar uma chupeta a uma criança, mas não se sabe o que virá depois", afirma, em referência a uma eventual falta de recursos nos fundos de aposentadoria.

O IPS apresentou uma denúncia criminal contra o Ueno e solicitou ao Ministério Público que rastreie o destino dos US$ 516 milhões que tinha depositados na instituição, segundo uma denúncia apresentada na terça-feira e à qual a AFP teve acesso.

As principais entidades empresariais do Paraguai exigiram nesta quarta-feira que o novo presidente, Pedro Alliana, adote medidas para recuperar a confiança na economia e punir os responsáveis pela crise.

"A impunidade destrói a economia", afirmaram em uma carta aberta ao presidente.

Rastro do dinheiro

Paralelamente ao processo de devolução dos depósitos, o Ministério Público investiga o destino dos recursos do Ueno Bank e busca recuperar bens para indenizar os prejudicados.

Os promotores realizaram diversas operações de busca e apreensão em procura de documentos e equipamentos de informática e solicitaram cooperação de seus pares de Luxemburgo, Argentina e Estados Unidos.

Peña é acusado de utilizar sua influência para favorecer o Ueno Bank, do qual possuía ações no grupo controlador da instituição até 2025.

O presidente destituído também é acusado de fortalecer o banco com milhões em recursos públicos e de ocultar ou minimizar seus problemas financeiros, apesar de ter sido alertado sobre empréstimos irregulares e riscos de insolvência.

Se for considerado culpado, Peña poderá enfrentar penas de até 15 anos de prisão. O vice-presidente Alliana assumiu a Presidência para completar o mandato até 2028.