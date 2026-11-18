Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio (MANDEL NGAN / AFP)

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, garantiu que não há provas de que os vários problemas nas infraestruturas tecnológicas dos Estados Unidos, que aconteceram consecutivamente nos últimos dias, estejam relacionados à ciberataques. Não se tratando, portando, de um ataque sistêmico com agentes mal-intencionados ou com hackers de países hostis.

"Estes incidentes não têm nada a ver uns com os outros, não estão interligados. Os problemas que obrigaram à suspensão dos voos no país devido a falhas no sistema de comunicação dos controladores aéreos, as interrupções nos sistemas bancários digitais, as falhas em serviços da Microsoft e da Apple não estão de forma alguma relacionados", reiterou Rubio.

O diretor de Inteligência Nacional dos EUA, Jay Clayton, o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, e representantes do FBI também afirmaram nesta quarta-feira (18), no Congresso dos EUA, que os episódios são independentes e não têm ligação com ataques cibernéticos estrangeiros ou ação de inteligência artificial.

No entanto, congressistas norte-americanos consideram as respostas das autoridades ligadas à Casa Branca como insuficientes e pedem mais informações. “Se tudo isso for uma coincidência, é a maior coincidência da história do mundo. Todas essas interrupções talvez sejam porque alguém desconectou um roteador no Arkansas, ou algo assim. Não sei, francamente, acho isso um pouco difícil de acreditar. Deste modo, acho que deveríamos ser informados detalhadamente sobre o que realmente está acontecendo aqui”, disse Josh Hawley, senador republicano do Missouri.

Por sua vez, especialistas em infraestrutura apontam ainda que a coincidência ocorre porque redes antigas - muitas com décadas de uso - estão passando por atualizações rápidas e simultâneas para suportar novas demandas tecnológicas e corrigir brechas de segurança, tornando sistemas interconectados mais vulneráveis a falhas em cascata durante manutenções.

Série de panes

Os EUA enfrentaram uma sequência de falhas tecnológicas graves desde o dia 12 de novembro de 2026, afetando setores críticos como aviação, gigantes de tecnologia, bancos e agências de inteligência. Apesar de ter gerado inúmeras especulações e boatos sobre um possível "apagão cibernético", tanto o governo americano quanto as empresas envolvidas vieram a público para descartar ataques hackers, atribuindo os problemas a erros em atualizações de sistemas e infraestruturas antigas.

Na quinta-feira passada, uma falha nos servidores de rede da Microsoft 365 derrubou o acesso ao Outlook, Teams e Copilot por cerca de 24horas. A empresa informou que o problema foi provocado por um defeito latente em uma correção de software anterior.

No dia seguinte, houve uma falha no sistema de controle de tráfego aéreo, que obrigou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a suspender por mais de quatro horas as partidas de voos em todo o país. A interrupção das decolagens causou milhares de cancelamentos e atrasos, sendo a maior paralisação desde 11 de setembro de 2001. A FAA atribuiu o problema a uma saturação de dados que afetou equipamentos tecnológicos antigos dos seus centros de controle desencadeado durante um serviço de troca de um roteador e cabos de cobre por fibra óptica no estado do Arkansas.

Na segunda-feira (16), o banco JPMorgan Chase também sofreu um bug de software que atrasou transações financeiras e pagamentos, gerando reflexos em outros bancos como Bank of America e Wells Fargo. A instabilidade em seus sistemas prejudicou o acesso dos clientes a algumas ferramentas digitais. No mesmo dia, a United Airlines ainda teve uma avaria técnica interna e atrasou centenas de voos.

Ontem a Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês), rede secreta de comunicações internas e órgão responsável pela inteligência do país, saiu do ar durante uma manutenção programada para corrigir vulnerabilidades. No mesmo dia, uma atualização interna da Apple provocou instabilidade temporária no iCloud, App Store e Apple Pay. No mesmo dia, a corretora de investimentos Charles Schwab, que concentra ativos de clientes de US$ 13 trilhões, ficou fora do ar por algumas horas em pleno horário de funcionamento do mercado.

Para o chefe da diplomacia, quanto mais estas tecnologias se integram a vida cotidiana, mais estas vulnerabilidades se tornam uma realidade. "Os Estados Unidos estão sempre atentos a quem quer que tente causar danos ao nosso país e ao nosso povo", acrescentou.