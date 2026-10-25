Opositora de Maduro, María Corina Machado retorna à Venezuela após um ano

Maria Corina Machado foi para o exílio em dezembro de 2025, após permanecer quase um ano na clandestinidade para evitar ser detida. Até o retorno anunciado neste domingo (25), ela vivia no Panamá.

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado discursa para apoiadores durante um protesto convocado pela oposição na véspera da posse presidencial, em Caracas, em 9 de janeiro de 2025 (FEDERICO PARRA/AFP)

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado voltou à Venezuela, segundo anunciou neste domingo, 25, o opositor do regime de Nicolas Maduro, Edmundo González, em publicação na rede social X.

A própria Machado também publicou uma mensagem aos seus apoiadores que indica seu regresso ao país: "Estou aqui. Com vocês (em tradução livre do espanhol)".

González, que concorreu à presidência da Venezuela em 2024, escreveu que a opositora de Maduro volta "para liderar e encaminhar o processo até a liberdade".

Machado foi para o exílio em dezembro de 2025, em uma operação secreta, após permanecer quase um ano na clandestinidade para evitar ser detida. Até o retorno anunciado neste domingo, ela vivia no Panamá.