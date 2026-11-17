Huang também afirmou ter recebido manifestações de apoio de funcionários, investidores, parceiros comerciais e clientes que defendem seu retorno à liderança da empresa

Huang deixou formalmente a Nvidia na semana passada, após ter cofundado a companhia há 33 anos (JOEL SAGET / AFP)

O ex-CEO da Nvidia Jensen Huang divulgou sua primeira manifestação pública desde que deixou o comando da empresa de tecnologia na semana passada. Ele admitiu erros em sua conduta na empresa, mas disse que ficaria "honrado" em retornar ao cargo caso o conselho de administração decidisse que sua volta seria do "melhor interesse dos acionistas, dos funcionários, da empresa e dos Estados Unidos".

"Cometi erros graves em minha vida pessoal. Criei problemas para o conselho, dos quais me arrependo profundamente. Assumo integralmente meus erros e estou comprometido em cooperar com a investigação independente conduzida pelo conselho", escreveu Huang no X.

Ele também afirmou ter recebido manifestações de apoio de funcionários, investidores, parceiros comerciais e clientes que defendem seu retorno à liderança da empresa.

"A Nvidia é uma empresa única em uma geração. Se o conselho de administração decidir que meu retorno atende aos melhores interesses de nossos acionistas, funcionários, da empresa e dos Estados Unidos, ficarei honrado em atender a esses apelos e retornar ao cargo de CEO", acrescentou.

Ao final da declaração, Huang agradeceu as manifestações de apoio e afirmou estar profundamente sensibilizado com a mobilização em torno de seu nome. Também dirigiu uma mensagem à família: "Amo vocês e passarei o resto da minha vida tentando ser digno do amor de vocês".

Huang deixou formalmente a Nvidia na semana passada, após ter cofundado a companhia há 33 anos. Sua renúncia ocorreu poucos dias depois de admitir um relacionamento extraconjugal.

A revelação veio após notícias de que ele teria mantido um caso com Alice Huang, empresária chinesa apontada por autoridades de inteligência dos Estados Unidos como uma agente ligada ao serviço de inteligência da China. O ex-CEO também aceitou depor no Congresso dos EUA sobre o tema no dia 1º de dezembro.