Iniciativa para discutir o fim do conflito no Leste Europeu foi revelada pelo premiê do Canadá, Mark Carney

Bonecas russas de madeira que se encaixam umas dentro das outras, retratando o presidente chinês Xi Jinping, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Donald Trump, expostas à venda em uma loja de suvenires em Moscou (Igor Ivanko/AFP)

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou nesta segunda-feira (16) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o responsável por sugerir uma reunião entre os líderes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, para negociar uma solução para a guerra na Ucrânia. A declaração foi feita a jornalistas após um encontro entre o canadense e o brasileiro nas Filipinas.

Carney comentou a iniciativa após uma reunião com, onde os dois conversaram sobre a proposta. O primeiro-ministro canadense classificou a sugestão como interessante e afirmou que o brasileiro havia compartilhado os detalhes da articulação no dia anterior.

“Em relação à reunião envolvendo os senhores Putin, Trump e Xi, foi uma ideia, e uma ideia interessante, do senhor Lula. Ele me disse ontem que havia incentivado esse encontro com o objetivo de ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia”, declarou.

A iniciativa, entretanto, não é recente. De acordo com apuração da emissora CNN, Lula apresentou a ideia diretamente aos três presidentes durante conversas telefônicas realizadas entre o fim de julho e agosto deste ano. O chefe do Executivo brasileiro já vinha defendendo a necessidade de uma negociação que envolvesse as principais potências para interromper as hostilidades entre Rússia e Ucrânia.

Em 21 de agosto, Lula chegou a revelar publicamente que havia sugerido a Trump a realização de uma reunião informal em sua residência na Flórida. A proposta era aproveitar a viagem dos líderes internacionais aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em setembro.

Na ocasião, o presidente brasileiro relatou como apresentou a ideia ao norte-americano.

"Falei: Trump, em setembro tem a reunião da ONU. Convida o Xi Jinping e o Putin para sua casa. Ele tem uma casa de golfe, acho que em Miami. Convida os caras para usa casa, toma um trago e vamos procurar um jeito de fazer paz. O mundo está precisando de paz, não de guerra", disse.

Críticas à atuação da ONU

A defesa de uma negociação entre Washington, Moscou e Pequim faz parte de uma posição mais ampla de Lula sobre o papel das grandes potências na resolução de conflitos internacionais.

Ainda segundo a CNN, integrantes do governo lembraram que o presidente já havia cobrado uma participação mais efetiva dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU nas discussões sobre a guerra.

O posicionamento foi apresentado em artigos publicados em veículos de comunicação brasileiros e dos cinco países com poder de veto no conselho: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido.

Nesses textos, Lula questionou a capacidade do órgão de responder às crises internacionais e defendeu o fortalecimento dos mecanismos diplomáticos como alternativa à continuidade dos confrontos armados. A proposta de reunir Trump, Putin e Xi se insere nessa estratégia de estimular negociações diretas entre os países com maior influência sobre o cenário geopolítico.