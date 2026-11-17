Deutsche Bank. (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Uma investigação jornalística internacional divulgada nesta terça-feira (17) revelou um dos maiores vazamentos de informações da história do setor bancário e colocou o Deutsche Bank, maior instituição financeira da Alemanha, no centro de um novo escândalo. O vazamento dos documentos e arquivos abrange operações e atividades desde o início da década de 2010 até anos mais recentes. Os arquivos revelam episódios ocorridos ao longo de aproximadamente 15 anos, incluindo relações comerciais controversas, suspeitas de lavagem de dinheiro e falhas nos mecanismos de fiscalização.

O executivo atingido pelas revelações é Christian Sewing, CEO do banco desde 2018, que assumiu o comando com a promessa de recuperar a credibilidade da instituição, abalada por sucessivos escândalos financeiros.

Batizada de Inside Deutsche Bank, a investigação analisou mais de 15 milhões de documentos internos, incluindo e-mails de executivos, relatórios confidenciais, avaliações de risco e registros de operações financeiras suspeitas. O material foi examinado por mais de 200 jornalistas de diferentes países e descobriu possíveis falhas nos mecanismos de fiscalização e controle da instituição, além de relações comerciais com clientes envolvidos em polêmicas internacionais. Entre os pontos mais delicados da investigação estão às relações comerciais mantidas com empresários russos próximos ao Kremlin, operações financeiras relacionadas ao bilionário Jeffrey Epstein e informações confidenciais envolvendo o presidente norte-americano Donald Trump.

Um dos aspectos mais preocupantes envolve Epstein, financista norte-americano condenado por crimes sexuais e acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores. Segundo os documentos, o Deutsche Bank teria processado quase US$ 600 milhões em pagamentos suspeitos relacionados à Epstein, valor superior ao anteriormente conhecido. O banco já havia sido penalizado nos Estados Unidos por suas relações financeiras com Epstein, incluindo o pagamento de US$ 150 milhões em multas a autoridades de Nova York e US$ 75 milhões em indenizações às vítimas.

Outro capítulo envolve os negócios com a Rússia. Os documentos indicariam que a instituição continuou mantendo relações comerciais com oligarcas russos e empresas próximas ao governo de Vladimir Putin, apesar dos alertas internos sobre os riscos dessas operações.

A investigação também mostrou que informações fiscais confidenciais de Trump teriam sido enviadas por engano, em 2017, ao contador de outro cliente do banco, e o episódio teria sido mantido sob sigilo durante anos. Os documentos mostram ainda que, após a sua eleição em 2016, o banco alemão se questionou sobre os riscos de reputação associados a esta relação, num momento em que Trump devia cerca de 331 milhões de dólares à instituição.

As revelações levantaram questionamentos sobre a atuação da direção da instituição e a capacidade de seus departamentos de compliance, responsáveis por identificar operações suspeitas e prevenir irregularidades.

Um dos documentos também chamou atenção por registrar uma manifestação atribuída a Christian Sewing, quando ainda integrava a direção executiva, demonstrando preocupação com o impacto das exigências de identificação de clientes sobre as receitas do banco. A instituição contestou interpretações de que ele teria desvalorizado as regras e os controles internos.

Em resposta às denúncias, o Deutsche Bank afirmou que os episódios mencionados são muito antigos e que a maioria já havia sido analisado em conjunto com autoridades reguladoras. A instituição ainda declarou ter investido aproximadamente sete bilhões de euros entre 2019 e 2025 no fortalecimento de seus mecanismos de controle, fiscalização e gestão de riscos. O presidente do conselho de supervisão, Alexander Wynaendts, manifestou apoio a Sewing e garantiu que não identificou motivos para questionar suas decisões à frente do banco. "Durante o meu mandato, não presenciei uma única decisão de Christian Sewing com a qual não me sentisse confortável", declarou Wynaendts.

Mesmo assim, as revelações provocaram forte reação no mercado financeiro. As ações do Deutsche Bank chegaram a registrar queda superior a 5% durante as negociações de hoje.

O escândalo representa um novo desafio para Sewing, que vinha conduzindo um processo de recuperação financeira e institucional. Agora, a investigação ameaça reacender dúvidas sobre a transparência e a governança de uma das instituições financeiras mais importantes da Europa. Além disso, o caso poderá provocar novas investigações de autoridades alemãs, europeias e americanas, especialmente diante da dimensão do vazamento e da gravidade das operações citadas.

Em entrevista ao jornal alemão Handelsblatt, Sewing disse que não era infalível, mas garante que sempre condicionou o crescimento ao cumprimento das regras de gestão de risco. “Nos meus oito anos e nove meses como CEO, nunca houve uma situação em que eu pessoalmente anulasse uma decisão do comitê de risco. Isso é simplesmente inaceitável para um CEO, especialmente no setor de empréstimos. Posso expressar minha opinião, mas jamais tomaria uma decisão por conta própria contrariando uma resolução clara dos órgãos competentes”, afirmou o CEO.

Ministro exige total transparência

O ministro alemão das Finanças, Lars Klingbeil, exigiu explicações ao banco e total transparência sobre eventuais falhas no controlo interno. “O Deutsche Bank tem agora a responsabilidade de explicar, com total transparência, de que forma corrigiu as suas falhas e deficiências de controlo interno e como as irá evitar eficazmente no futuro”, diz o comunicado de Klingbeil, que também é vice-chanceler da Alemanha.