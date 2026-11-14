Trump, Xi e Putin terão reunião inédita; Casa Branca confirma

Presidentes dos Estados Unidos, China e Rússia vão conversar sobre a guerra no Oriente Médio, mas sem falar do conflito na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin (AFP Kirill Kudryavtsev)

A Casa Branca confirmou a celebração de uma reunião de cúpula inédita entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin na próxima quinta-feira (19) na China, na qual os três presidentes abordarão a guerra no Oriente Médio, mas deixarão de fora o conflito na Ucrânia.



O encontro entre os líderes dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que era tema de especulações há várias semanas, acontecerá à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen, no sul da China.

O evento representará um novo passo no retorno ao cenário internacional de Putin - isolado pelo Ocidente desde o início da invasão da Ucrânia em 2022 -, pouco mais de um ano após sua reunião com Trump no Alasca.

Os presidentes das três potências nucleares devem falar sobre vários temas durante a cúpula, que promete render uma foto histórica, mas analistas consideram pouco provável que o encontro apresente resultados concretos.

"O presidente deixou claro que, entre outros temas, discutirá a redução do arsenal de armas nucleares no mundo. O presidente acredita que a proliferação é muito perigosa", declarou a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales.

Pequim e Moscou não confirmaram o encontro até o momento e, nas últimas semanas, limitaram-se a mencionar conversas a respeito.

"Acredito que o presidente, sim, tem a intenção de falar sobre o Irã na reunião trilateral com Xi Jinping e Vladimir Putin", disse uma fonte do governo americano, que falou sob a condição de anonimato.

Mas Washington tem "outra via" de negociações com Kiev e Moscou, acrescentou. "A China não faz realmente parte desta via, então não parece apropriado abordar a questão da Ucrânia", afirmou a fonte, em referência às negociações que enviados americanos protagonizaram nos últimos dias com Putin e com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.





"Por favor, nada de surpresas"



A declaração demonstra a disposição de manter a questão ucraniana no âmbito das conversações com Kiev e Moscou, retomadas nesta semana, das quais os europeus esperam participar. Após as negociações Rússia-Ucrânia celebradas em Abu Dhabi com mediação dos Estados Unidos, Washington anunciou que tinha o aval de Moscou para incluir os europeus na mesa de diálogo.

Reunidos na sexta-feira em uma cúpula em Dublin, os líderes europeus concordaram em participar das negociações representados por cinco países (França, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Itália) e por delegados da União Europeia.

"Pela primeira vez, nas próximas semanas haverá conversações de paz concretas nas quais os europeus estarão representados", comemorou o chanceler alemão, Friedrich Merz, que fez um alerta ao governo dos Estados Unidos antes da viagem de Trump a Shenzhen: "Por favor, nada de surpresas".

O Wall Street Journal revelou em meados de outubro a ideia da cúpula trilateral. Segundo o WSJ, foi o próprio Putin quem, em plena reaproximação com Trump, propôs o encontro a seus homólogos para negociar o fim do conflito na Ucrânia, sem a presença de Kiev nem dos europeus.

A possibilidade despertou o temor de que Washington, Pequim e Moscou cedessem à tentação de dividir o mundo em uma nova Yalta, em referência à histórica conferência de fevereiro de 1945 entre o americano Franklin D. Roosevelt, o britânico Winston Churchill e o soviético Joseph Stalin.

Também não está previsto que Trump se reúna apenas com Putin, ao contrário de Xi, com quem terá um almoço na quinta-feira. Este será o quarto encontro presencial de Trump com Xi desde que o republicano voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, em uma reunião que provavelmente terá a inteligência artificial como principal tema.

"A situação da Nvidia não deveria ter impacto na viagem", declarou outra fonte do governo americano, que também pediu anonimato. O controle das exportações de microchips está no centro do escândalo que forçou a renúncia de Jensen Huang como CEO do grupo líder dos semicondutores, após a revelação de sua relação extraconjugal com uma mulher acusada de espionagem a favor da China.