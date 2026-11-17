Balanço financeiro desta terça-feira (17) ocorre dias depois da renúncia de Jensen Huang e do anúncio de novas restrições dos Estados Unidos às exportações de chips

Cofundador da Nvidia, Jensen Huang. ( AFP)

A gigante norte-americana de chips Nvidia apresenta, nesta terça-feira (17), seus primeiros resultados financeiros desde a renúncia de seu cofundador Jensen Huang, em meio a um escândalo envolvendo seu relacionamento com uma suposta espiã, situação que levou Washington a restringir a exportação de semicondutores.

Os investidores examinarão atentamente os números em busca de sinais de que o avanço da inteligência artificial (IA) pode resistir à crise, a qual revelou uma brecha jurídica que pode ter sido aproveitada por empresas chinesas.

Huang, um dos maiores expoentes da IA no setor de tecnologia, deixou o cargo em 12 de novembro, após vir à tona que mantinha relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de espionar para a China.

O episódio afetou as ações da Nvidia, que, até pouco tempo atrás, era a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. A companhia está no centro da expansão da IA, tecnologia que tem ajudado a impulsionar os mercados a patamares recordes e a dinamizar o crescimento econômico global.

Nesta terça-feira, a empresa anunciou a criação de um comitê de supervisão voltado para a segurança nacional e o cumprimento das normas de controle de exportações.

A medida surge um dia depois do governo dos Estados Unidos (EUA) impor novas restrições às vendas externas de chips de IA, o que provocou reação imediata de Pequim.

O presidente norte-americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, têm um encontro previsto durante o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que ocorre nesta semana na cidade chinesa de Shenzhen.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou também nesta terça-feira que o país tomará as "medidas necessárias" para defender seus interesses após as novas restrições impostas pelos EUA.