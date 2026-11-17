Atualmente, o país enfrenta o pior surto de sarampo em mais de 3 décadas. Desde o início de 2026, foram registrados 5.182 casos confirmados no país, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças

A melhor proteção contra o sarampo continua sendo a vacinação completa (Divulgação/MS)

Os Estados Unidos perderam a classificação de país que eliminou o sarampo, uma doença grave e altamente contagiosa que tinha sido erradicada em 2000 e que também voltou com força à Guatemala e ao México. A decisão foi comunicada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), braço regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), ao governo Trump. O anúncio oficial, entretanto, deve ser feito nesta terça-feira (17), em coletiva de imprensa.

No final de semana, um comitê de especialistas independentes convocado pela Opas já tinha afirmado que o país não cumpria mais as condições exigidas. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos ainda havia se manifestado sobre o assunto até a publicação desta matéria.

A perda do status reflete a espiral de um problema multifatorial que começou há alguns anos, com o aumento do ceticismo em relação às vacinas, e ganhou contornos catastróficos sob a gestão de Donald Trump.

A pandemia de coronavírus e as políticas de vacinação obrigatória também alimentaram notícias falsas em relação às vacinas. O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., liderou uma campanha contra elas que enfraqueceu ainda mais a confiança da população nas imunizações.

Atualmente, o país enfrenta o pior surto de sarampo em mais de 3 décadas. Desde o início de 2026, foram registrados 5.182 casos confirmados no país, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos.

O número se compara aos 2.289 casos registrados ao longo de todo o ano de 2025 e representa o nível mais alto contabilizado pelos CDC desde 1991.

No início do mês, um bebê morreu em Nova York após contrair a doença. A vítima, que faleceu no condado de Lewis, no norte do Estado de Nova York, tinha sete meses e não tinha sido vacinado.

"Estou de coração partido ao saber que uma criança do condado de Lewis morreu depois de contrair sarampo", afirmou governadora de Nova York, Kathy Hochul, em comunicado à época.

Embora a situação dos Estados Unidos tenha concentrado a atenção das autoridades sanitárias mundiais, em termos de infecções e mortes, o cenário continua sendo mais urgente nesses países latino-americanos, segundo as estatísticas mais recentes da Opas atualizadas em 5 de novembro.

Na Guatemala, foram contabilizados 34.748 casos e 53 mortes em 2026, até 31 de outubro, segundo o boletim da Opas publicado em 5 de novembro. No mesmo período, o México registrou 13.761 casos confirmados e 23 mortes.

Em 1994, os países das Américas assumiram o compromisso de eliminar o sarampo. A estratégia da Opas se baseou em campanhas em massa, vacinação sistemática e uma cobertura de pelo menos 95%.

Em 2002, a transmissão endêmica foi interrompida no continente americano. Em 2016, a região recebeu oficialmente a certificação de eliminação do sarampo, ou seja, embora ainda pudessem ocorrer surtos, a doença já não era endêmica.

Mas, na Guatemala, onde o sarampo foi historicamente uma das causas de mortalidade infantil, essa situação começou a se reverter de forma dramática em apenas um ano: de nove casos em 2025, o país passou a registrar mais de 34 mil atualmente.

Uma proporção muito significativa dos casos corresponde a adultos jovens, especialmente entre 20 e 29 anos. No México, a epidemia está em declínio graças a uma ampla campanha de vacinação.

No pior período, nas primeiras semanas deste ano, chegaram a ser registrados 1.215 casos ativos por dia. Atualmente, são cerca de 16 casos ativos diários, declarou o secretário de Saúde mexicano David Kershenobich, perante o Congresso. Os casos importados dos Estados Unidos impulsionaram o surto no México. (Com agências internacionais).