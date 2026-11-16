Fundado em 1993, o veículo "Novaya Gazeta" teve o registro revogado e a redação despejada pelas autoridades; cofundador e vencedor do Nobel da Paz, Dmitry Muratov classificou a repressão como avassaladora. (TATYANA MAKEYEVA/AFP )

O jornal russo Novaya Gazeta comunicou que os serviços de segurança e os censores do governo da Rússia o forçaram a encerrar suas atividades. O veículo era o último jornal do país abertamente crítico ao Kremlin e à guerra na Ucrânia. O fim das operações do veículo foi anunciado em 30 de outubro.

Segundo relatou o editor-chefe, Sergei Sokolov, as autoridades russas obrigaram a equipe da redação a abandonar as instalações por meio de uma ordem de despejo, além de encerrarem o sistema de doações dos leitores, bloquearem os recursos on-line nas plataformas e rescindirem os contratos de impressão. Os censores estatais nas gráficas também se recusaram a autorizar a publicação do jornal antes de seu registro como veículo de imprensa ser revogado.

“As eleições e os órgãos de poder eleitos foram, na prática, abolidos, as instituições da sociedade civil destruídas, a liberdade de consciência e a dignidade humana esmagada”, afirmou o jornal em sua declaração de despedida.

Sokolov realizou uma última reunião com a presença de funcionários e do cofundador e vencedor do Nobel da Paz Dmitry Muratov em frente ao edifício. “Continuaremos a viver e estou certo de que este país, que atravessa um período tão difícil, mais cedo ou mais tarde recuperará o juízo. Assim que surjam os primeiros sinais disso, o Novaya Gazeta regressará aos nossos leitores e colegas”, prometeu Sokolov.

Muratov descreveu a repressão na Rússia como avassaladora e lembrou ainda que mais de 400 mil artigos do jornal foram arquivados e estão sendo republicados em veículos de imprensa pelo mundo. “Em 2021, antes da invasão em grande escala da Ucrânia, centenas de pessoas já tinham sido condenadas ao abrigo dos artigos relevantes. Isto acontece porque o país não é governado pelo parlamento, nem pelas administrações locais ou pelos governadores, mas pelo Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB)”, declarou.

O jornalista fez ainda vários apelos à comunidade internacional: apoiar os russos que se opõem à guerra, pressionar pela libertação de presos políticos, buscar um corredor humanitário para as aldeias na antiga zona de Oleshky e trabalhar para conter os ataques russos contra cidades ucranianas. “A luz, o aquecimento e a água nas cidades na Ucrânia podem ser apagados da face da Terra. Estas cidades serão despejadas em sacos como pó. Esta loucura, esta carnificina tem de ser travada”, alertou.

A organização não governamental (ONG) Repórteres Sem Fronteiras — que aponta a Rússia na 172ª posição do ranking de liberdade de imprensa —, a Anistia Internacional e o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenaram veementemente o fechamento do jornal e cobraram o fim da repressão à imprensa no país.

O Comitê Norueguês do Nobel, instituição responsável pela premiação concedida a Muratov, afirmou que o encerramento representa um ataque direto e devastador contra a liberdade de expressão e a democracia.

O Kremlin minimizou a importância do acontecimento, classificando o episódio como um processo normal. “Alguns órgãos de comunicação social deixam de existir e outros novos ocupam o seu lugar”, limitou-se a dizer Dmitry Peskov, porta-voz presidencial.

Três décadas de história

Fundado em 1993, o Novaya Gazeta contou com o apoio de Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética e responsável pela abertura e reestruturação do país, e tornou-se conhecido pela cobertura das guerras da Chechênia e pelas investigações sobre violações de direitos humanos e corrupção.

Considerado um dos últimos bastiões da imprensa independente na Rússia, encerrou oficialmente suas operações presenciais em 9 de novembro de 2026, após mais de 30 anos de atuação.

O jornal sofreu uma série de pressões do governo russo desde o início da guerra na Ucrânia e da imposição de leis severas de censura. Ao longo de sua trajetória, seis de seus jornalistas foram assassinados.

Devido às reportagens críticas ao presidente Vladimir Putin, ao Kremlin e à guerra na Ucrânia, as autoridades de Moscou classificaram o veículo como “agente estrangeiro”. Mesmo diante das dificuldades, o jornal manteve suas publicações até o encerramento obrigatório e definitivo.