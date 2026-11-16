Obra da pintora norte-americana Georgia O'Keeffe estava na família desde 1963 e será leiloada. Estimativa é de que a pintura seja arrematada por quase R$ 30 milhões

"Near Abiquiu, New Mexico", pintado em 1930, retrata o estado americano do Novo México (Divulgação/georgiaokeeffe.net)

Um quadro da pintora norte-americana Georgia O'Keeffe, avaliado em até US$ 5 milhões, cerca de R$ 28 milhões, foi encontrado no fundo do armário de uma mulher de 90 anos em um apartamento de Nova York, nos Estados Unidos. A obra estava com a família desde 1963 e terá sua procedência novamente revelada em leilão marcado para esta terça-feira (17).

A pintura foi descoberta pela sobrinha da idosa, que encontrou o quadro guardado no armário. Segundo a CNN Internacional, a própria mulher de 90 anos sabia que a obra estava ali e contou à sobrinha sobre sua existência.

A família havia comprado a pintura em abril de 1963, originalmente de uma galeria de Nova York. Desde então, porém, pouco se sabia sobre o paradeiro da obra, que acabou permanecendo por décadas dentro do apartamento.

Intitulada “Near Abiquiu, New Mexico”, a pintura foi feita por O'Keeffe em 1930 e retrata uma paisagem do Novo México. A obra mede 25,4 centímetros por 61 centímetros.

A Christie’s estima que o quadro seja vendido por entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões. Na cotação atual, o valor corresponde a aproximadamente R$ 17 milhões a R$ 28 milhões.

A pintura faz parte de uma sequência de três obras. Segundo a casa de leilões, ela é a primeira da série e estava desaparecida até ser localizada no apartamento em Nova York.

As outras duas pinturas têm destinos conhecidos. Uma pertence ao acervo do Metropolitan Museum of Art, também em Nova York, enquanto a terceira está na coleção da família Rockefeller.

