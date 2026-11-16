incêndio começou durante a madrugada no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para aluguel. A causa do incêndio está sendo investigada

Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro ( AFP)

Um incêndio devastou um prédio comercial de quatro andares na ilha turística de Phuket, na Tailândia, na madrugada de segunda-feira (16), uma tragédia que deixou 11 mortos e 16 feridos, informou a polícia.

O incêndio começou durante a madrugada no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para aluguel, disse à AFP um policial da comunidade de Patong, em Phuket.

"Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio e encontraram 11 pessoas mortas", incluindo cidadãos tailandeses e birmaneses, afirmou.

A causa do incêndio está sendo investigada, segundo o policial, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa.

Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro, acrescentou.