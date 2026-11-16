Ao ser atingido pelo objeto, que o acertou logo abaixo dos olhos, Leão 14 esfregou o rosto e abaixou a cabeça brevemente

Ao ser atingido pelo objeto, que o acertou logo abaixo dos olhos, Leão 14 esfregou o rosto e abaixou a cabeça brevemente. (Alfredo Estrella/AFP)

Durante percurso de papamóvel em Lima, no Peru, o papa Leão 14 foi atingido no rosto por uma espécie de terço lançado por um fiel. O episódio ocorreu nesta segunda-feira (16), enquanto o pontífice percorria a Base Aérea de Las Palmas, antes de celebrar uma missa de despedida de sua viagem pela América do Sul.

Ao ser atingido pelo objeto, que o acertou logo abaixo dos olhos, Leão 14 esfregou o rosto e abaixou a cabeça brevemente, mas não se feriu e prosseguiu com o trajeto.

Leão 14 se despede do Peru e encerra viagem de 12 dias pela América do Sul

O papa Leão 14 encerra, nesta segunda-feira (16), uma viagem de 12 dias à América do Sul, um retorno que dissipou dúvidas sobre sua recuperação de uma cirurgia de câncer e destacou as prioridades de justiça social que norteiam seu pontificado.

Leão saiu da residência do Vaticano em Lima para iniciar sua última manhã, visitando um lar de idosos que ele apoiou durante a pandemia de covid-19. Em seguida, participou de uma grande missa em uma base aérea na capital peruana, que esperava reunir até 1 milhão de pessoas.

O pontífice, de 71 anos, passou pelo Uruguai, Argentina e Peru, um itinerário exigente que muitos duvidavam que ele conseguiria cumprir, apenas um mês após uma cirurgia pulmonar. Dos altos Andes à sufocante Amazônia, Leão - nascido nos Estados Unidos - percorreu um continente onde viveu por quase duas décadas como missionário, chegando a obter a cidadania peruana.