Guarda Revolucionária do Irã afirma que embarcações navegavam por rota não autorizada com apoio dos EUA; um superpetroleiro com mais de dois milhões de barris afundou no Golfo Pérsico

Guarda Revolucionária do Irã afirma que embarcações navegavam por rota não autorizada com apoio dos EUA. (Divulgação/Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA))

A Guarda Revolucionária do Irã informou nesta segunda-feira (16) que dois navios petroleiros explodiram ao atingir minas navais quando navegavam por uma rota não autorizada, na parte oriental do Estreito de Ormuz. Em comunicado, as forças militares iranianas alertaram ainda as embarcações para que não entrem em zonas restritas da via marítima.

A Marinha da Guarda Revolucionária afirmou que ambos os navios haviam desligado seus sistemas de identificação e posicionamento para atravessar "ilegalmente" o estreito com o apoio das forças norte-americanas e que pegaram fogo após as explosões. Um deles, um superpetroleiro que transportava mais de dois milhões de barris de petróleo, já afundou nas águas do sul do Golfo Pérsico, segundo o órgão militar.

As forças iranianas não identificaram a bandeira dos petroleiros nem prestaram informações sobre possíveis vítimas ou a situação de suas tripulações, mas advertiram que os navios que utilizarem rotas "não autorizadas" terão o mesmo destino.

As agências de notícias estatais de Teerã também reportaram que seis petroleiros foram atingidos por incêndios em incidentes semelhantes ocorridos na via marítima entre domingo (15) e esta segunda-feira (16).

Paralelamente, o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, já havia avisado que seu país não vai esperar por um ataque dos Estados Unidos (EUA) para agir, uma vez que existe a suspeita de que Washington esteja ganhando tempo e preparando uma nova ofensiva. “Teerã não vai ceder à pressão norte-americana. O Irã não é Cuba nem a Venezuela. As tentativas de bloqueio norte-americano falharam, e a Guarda Revolucionária está produzindo mísseis com novos alcances”, afirmou.

A Guarda Revolucionária atacou ainda neste domingo uma base militar norte-americana no Bahrein e, na sexta-feira (13), já havia reivindicado uma ofensiva contra um sistema de radar dos EUA no país, a primeira agressão a uma nação do Golfo desde o início de setembro. Por sua vez, o Exército norte-americano afirmou ter interceptado e abatido dois drones lançados pelas forças iranianas.

Trump considera que guerra "praticamente" acabou

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou recentemente que novos ataques ao Irã são pouco prováveis. “O Irã, do ponto de vista militar, está praticamente derrotado. Estamos apenas a manter o statu quo. Mas, se tivermos de voltar a intervir, estamos preparados e prontos para avançar e agir. Estamos a assistir a um impulso positivo para pôr fim a este conflito e garantiremos que os interesses americanos estejam sempre protegidos”, declarou.

Depois de uma reunião na Casa Branca com o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, um mediador-chave na guerra com o Irã, Trump assinalou que os países do Golfo, entre eles Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait, preferem o statu quo a novos ataques dos EUA, no que classificou como o maior bloqueio naval da história.

O líder norte-americano assegurou que todas as partes concordam que o Irã não deve obter uma arma nuclear e que essa questão não está em negociação, mas reiterou que novas ofensivas são muito improváveis. O primeiro-ministro catari endossou as declarações e acrescentou que as conversações trataram da situação no Oriente Médio e de formas de avançar nas tratativas de paz entre Washington e Teerã.

Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, avaliou que a pressão econômica sobre o regime iraniano é tão devastadora que torna desnecessária, neste momento, uma nova ofensiva militar. Contudo, alertou que Washington mantém a possibilidade de recorrer à força caso as autoridades iranianas ultrapassem determinadas linhas vermelhas.

O chefe da diplomacia norte-americana garantiu igualmente que os EUA continuam disponíveis para negociar um acordo que permita pôr fim à guerra, mas responsabilizou Teerã pela ausência de progressos nas conversações e por apresentar condições consideradas absurdas para firmar a paz.

Reação de Teerã

Segundo o governo iraniano, os ataques continuam em seu território, embora não sejam reconhecidos publicamente pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Como exemplo, Teerã citou que a ilha de Qeshm, situada no Estreito de Ormuz, foi atingida na semana passada.

A posição do regime para um acordo também não mudou: o governo iraniano alertou que não haverá conversações com os norte-americanos até que Washington tome medidas concretas dentro de suas condições.