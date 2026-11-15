EUA alertam que problemas no transporte aéreo podem seguir até segunda-feira (16)

Secretário de Transportes dos EUA denuncia a defasagem das instalações de controle aéreo e necessidade de modernização do sistema

Passageiros aguardam voos no Aeroporto de Chicago, nos EUA (Kamil Krzaczynski/AFP )

O governo de Donald Trump anunciou neste domingo (15) que os problemas no transporte aéreo dos Estados Unidos, desencadeados pela paralisação das operações em todo o país devido a uma falha técnica, podem continuar até esta segunda-feira (16) e atrasar o retorno à normalidade.

“No espaço aéreo, veremos as coisas voltando ao normal hoje, mas provavelmente a situação não estará totalmente normalizada antes de amanhã (segunda-feira)”, disse o secretário de Transportes, Sean Duffy, ao canal ABC News.

A paralisação dos aviões em terra por mais de quatro horas na tarde de sexta-feira (13) provocou um caos generalizado nos aeroportos. Entre sexta-feira e sábado (14), mais de 18 mil voos foram cancelados e milhares sofreram atrasos.

Mais de 1.500 voos adicionais foram cancelados até a manhã de domingo e quase 3 mil registraram atrasos, segundo o site de monitoramento FlightAware. O diretor da FAA (Administração Federal de Aviação), Bryan Bedford, afirmou no sábado que as viagens aéreas para milhões de americanos retidos nos aeroportos voltariam ao normal até o fim de domingo.

Duffy, que denuncia com frequência a defasagem das instalações de controle aéreo dos Estados Unidos, voltou a insistir neste domingo na necessidade de financiar a modernização do sistema.

São necessários “US$ 50 bilhões” — ou seja, mais do que os US$ 30 bilhões já solicitados ao Congresso — para “não voltarmos a ver o que aconteceu na sexta-feira e garantir que os americanos voem em segurança”, afirmou ao canal CBS.

A paralisação de todas as decolagens é um acontecimento extremamente raro nos Estados Unidos. Uma medida semelhante, embora de menor alcance, foi adotada em 2023 devido a uma falha de sistema e, antes disso, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Trump culpa Biden



Trump, que não havia se pronunciado publicamente sobre o assunto, atribuiu a responsabilidade pela situação ao ex-presidente democrata Joe Biden, que governou de 2021 a 2025, entre o primeiro e o segundo mandato do republicano.

Na plataforma Truth Social, Trump classificou a gestão da aviação pelo governo de Biden como “um desastre”. “Tudo em que eles tocaram deram errado”, escreveu. “Muito dinheiro gasto de forma imprudente, deixando um sistema velho e quebrado ainda pior do que era quando chegaram”, acrescentou.

No sábado, o governo Trump informou que as operações “de rotina” em infraestruturas de comunicação ligadas ao controle de tráfego aéreo provocaram um painel.

O secretário de Transportes explicou que a suspensão das decolagens foi decidida depois que os trabalhos para substituir um antigo cabo de cobre por um de fibra óptica de alta velocidade provocaram "problemas" nas comunicações com os aviões e nos sinais de radar. “A instabilidade começou a se propagar e foi então que tomamos a decisão de interromper as decolagens por precaução”, disse Bedford.