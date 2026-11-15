Papa Leão XIV pede que fiéis escutem "grito da terra" e "dos pobres"

Fala do pontífice foi feita em relação à exploração que ameaça a Amazônia e coloca "em risco o próprio equilíbrio da criação"

Papa Leão XIV em viagem ao Peru (Tiziana Fabi/AFP)

O papa Leão XIV pede que os fiéis neste domingo (15) escutem o "grito a terra" e "dos pobres" diante da exploração que ameaça a Amazônia, em um discurso severo na floresta do Peru, após ter enfrentado mais cedo a altitude da cidade andina de Cusco.

“O grito da terra e o grito dos pobres se erguem conjuntamente, desmascarando lógicas de mercado e de exploração que colocam em risco o próprio equilíbrio da criação”, disse o sumo pontífice.

Nas margens do caudaloso Rio Ucayali, ele se referiu às "feridas" deixadas pelo "desmatamento incluído, a contaminação das águas" pela mineração "irregular" e pelos derramamentos de petróleo "que não são acidentes fortuitos", assim como à cooptação de jovens pelo narcotráfico.

O Peru perdeu 3,2 milhões de hectares de florestas entre 2001 e 2024, uma área do tamanho da Bélgica, segundo o governo peruano.

O líder dos 1,4 milhões de católicos, que viveu quase duas décadas no Peru, também pediu "justiça" aos líderes indígenas assassinados por defenderem suas terras e denunciou o "abandono" das comunidades nativas por parte do Estado.

Depois de ter começado o dia em Chiclayo, onde foi bispo, Leão XIV voou de Cusco, a 3.400 metros de altitude, para Pucallpa, cidade em meio às florestas tropicais que se transformaram no epicentro do desmatamento no país.

"O papa, o papa, na terra vermelha!", gritavam algumas crianças ao recebê-lo no aeroporto de Pucallpa. Diversas comunidades indígenas, com seus trajes típicos, aguardavam sua passagem. A temperatura chegou a 36 °C e um caminhão de bombeiros lançou jatos de água para refrescar os fiéis.

Foi uma jornada mais extenuante de uma intensa viagem de 12 dias que incluiu Uruguai e Argentina e que será concluída nesta segunda-feira (16) em Lima, um mês após ter sido operado de um câncer sem pulmão.