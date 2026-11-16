Projeto de acordo da COP31 sugere acelerar eliminação dos combustíveis fósseis

O texto, preparado pela coanfitriã, Austrália, inclui um apelo por "uma ação acelerada" para abandonar o uso dos combustíveis fósseis

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ladeado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, reagem, enquanto chefes de Estado posam para a foto oficial durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) (OZAN KOSE/AFP)

O projeto de acordo da COP31, publicado nesta segunda-feira (16), aborda diretamente a controversa questão dos combustíveis fósseis e sugere acelerar o fim do uso do petróleo, do carvão e do gás.

O texto, preparado pela coanfitriã, Austrália, inclui um apelo por "uma ação acelerada" para abandonar o uso dos combustíveis fósseis, "inclusive por meio de uma transição imediata para longe dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos".