EUA: NTSB investiga colisão entre duas aeronaves no aeroporto de Miami

Acidente envolveu uma aeronave Boeing 737 da Copa Airlines e um avião de carga Boeing 767 da UPS. Asa do voo da Copa e parte dianteira do avião da UPS colidiram

Frente do avião da UPS ficou com um rasgo horizontal de um lado e um buraco maior no meio após colisão no aeroporto de Miami (Reprodução/Redes Sociais)

Autoridades federais de segurança da aviação dos EUA investigam uma pequena colisão entre duas aeronaves na noite de sábado (14) em um cruzamento de pistas de táxi no Aeroporto Internacional de Miami, onde a ponta da asa de uma aeronave atingiu o nariz da outra, disseram as autoridades. Duas pessoas relataram ferimentos leves.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) abriu uma investigação e espera divulgar um relatório preliminar em até 30 dias. O acidente envolveu uma aeronave Boeing 737 da Copa Airlines com 172 pessoas a bordo e um avião de carga Boeing 767 da UPS, de acordo com o NTSB e a Copa Airlines. A asa do voo da Copa e a parte dianteira do avião da UPS colidiram, informou o NTSB.

As fotos tiradas no local mostram a frente do avião da UPS com um rasgo horizontal de um lado e um buraco maior no meio. Em um áudio gravado pelo ATC.com, o piloto do avião da UPS informou ao controle de tráfego aéreo que havia ultrapassado o limite na interseção e que sua aeronave foi atingida de raspão pelo voo da Copa. O controle de tráfego aéreo informou ao piloto da UPS que ele deveria ter dado passagem à aeronave da Copa.

O NTSB informou neste domingo (15) que informações preliminares indicam que o avião da UPS recebeu instruções para ceder a passagem ao voo da Copa Airlines, mas não parou. A aeronave da UPS sofreu danos consideráveis, enquanto a avaliação do avião da Copa ainda não foi concluída, segundo o órgão.

O avião da Copa acabara de chegar da Cidade do Panamá e o avião da UPS estava a caminho de Bogotá, na Colômbia, disseram as autoridades.

Em um comunicado nas redes sociais, a Copa classificou a colisão como leve e informou que dois de seus passageiros foram atendidos no local por ferimentos leves. Já a UPS afirmou que colabora com as autoridades para apurar o ocorrido.

"Não podemos especular sobre os detalhes do incidente", disse a UPS em um comunicado. "O Conselho Nacional de Segurança no Transporte é responsável por investigar incidentes como este e controlará o fluxo de informações."

O acidente ocorreu dois meses depois de um avião de carga da Amazon ter saído da pista do Aeroporto Internacional de Miami e ter colidido com uma van que transportava funcionários de uma empresa de limpeza de aviões, matando cinco pessoas.