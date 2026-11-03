EUA vão suspender apoio anual de quatro bilhões a Israel

O presidente dos EUA, Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Nesta terça-feira (03), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que chegou a um acordo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para interromper o repasse de financiamento anual de US$ 4 bilhões a Israel a partir do final deste ano. Entretanto, a venda de armamento e equipamento militar ao governo israelense ira continuar, acrescentou o presidente em uma entrevista ao canal Fox News.

Trump não explicou como será o processo de suspensão do acordo de financiamento, embora os dois países tenham firmado um Memorando de Entendimento que só expira em setembro de 2028. O líder norte-americano se limitou a esclarecer que Israel já não necessitava mais do recurso acertado, mas que ajudará se for necessário: “É um país muito próspero. Não precisam da ajuda”, justificou.

No dia das eleições de meio mandato nos EUA - termômetro político da condução do país pelo presidente – e, antevendo as pesquisas que apontam uma possível derrota do Partido Republicano no controle do poder legislativo, a decisão de Trump surge, estrategicamente, como uma resposta aos argumentos dos democratas em período de campanha eleitoral, que se opõem à política da sua administração em relação ao Oriente Médio.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza, os eleitores democratas têm se manifestado contra o posicionamento incondicional de Washington em relação as todas as medidas e ações de Tel Aviv no conflito. Além disso, ultimamente até os próprios candidatos vem se mostrando mais crítico sobre a posição norte-americana, assim como alguns membros do movimento MAGA (Make America Great Again), aliado de Trump.

Reação da oposição israelense

Gadi Eisenkot, principal adversário do atual premiê e que busca formar o governo em Israel após o resultado das legislativas, exigiu explicações a Netanyahu depois do anuncio de Trump.

"O fato de o setor da defesa estar tomando conhecimento, através dos meios de comunicação social, de uma mudança na relação estratégica demonstra como a conduta de Netanyahu representa um perigo real. Mais uma vez, o primeiro-ministro de Israel mostra-se incapaz de olhar nos olhos dos cidadãos e dizer a verdade", declarou Eisenkot.