Oposição israelense acusa Netanyahu de prejudicar relações com os EUA

Donald Trump e Benjamin Netanyahu ( AFP)

A oposição de Israel acusou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de prejudicar as relações do país com os Estados Unidos, após os resultados históricos da vitória dos democratas nas eleições de meio mandato norte-americanas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou no mesmo dia da eleição que suspendeu o financiamento anual de US$ 4 bilhões a Israel a partir do final deste ano. Antevendo as pesquisas que apontavam a derrota do Partido Republicano no controle do poder legislativo, Trump tomou a decisão para conter a desaprovação popular, os argumentos dos democratas que criticavam à sua política em relação à Tel Aviv e ao Oriente Médio e mesmo setores conservadores mais à direita, tradicionalmente alinhados a Trump, passaram a questionar o apoio americano a Israel. O líder norte-americano alegou que o custo era elevado para os EUA, que Israel já não precisava mais do recurso por ser um país prospero e ainda que o governo israelense concordou com o fim do programa, mas que ajudaria se fosse necessário.

O gabinete de Netanyahu até agora ainda não emitiu uma manifestação oficial sobre o corte da ajuda financeira e militar. O líder de centro-direita oposicionista e ex-vice-chefe das Forças de Defesa de Israel, Gadi Eisenkot, criticou duramente o premiê, afirmando que Netanyahu tomou conhecimento da mudança estratégica pela imprensa e destacou que a condução do caso demonstrava perigo e a necessidade de substituição no governo.

Os adversários do primeiro-ministro prosseguem, entretanto, os esforços para formar um Governo que não o inclua.

Yair Golan, líder do partido israelense de esquerda, escreveu nas redes sociais que os resultados das eleições nos EUA revelam o quão tóxico Netanyahu é, tanto entre os democratas como entre os republicanos. “A permanência de Netanyahu e de Ben Gvir (ministro da Segurança Nacional) no poder poderá colocar Israel num caminho de sanções internacionais, isolamento global e confrontos com os EUA, o nosso amigo e aliado mais importante. O fim da ajuda militar americana representaria um golpe severo para a segurança de Israel em um momento em que o país enfrenta conflitos em várias frentes. O ônus de financiar as necessidades de defesa em um momento tão crítico recairá inteiramente sobre a população israelense”, alertou Golan.

Já o líder da oposição centrista, Yair Lapid, apontou que os resultados das eleições dos EUA demonstram que Israel não pode dar-se ao luxo de Netanyahu permanecer no cargo. “O primeiro-ministro põe em risco a nossa segurança, compromete a nossa democracia e arruinará a nossa posição no cenário mundial”, denunciou Lapid.

Até o momento Benjamin Netanyahu também se mantém em silêncio sobre o resultado das eleições nos EUA.