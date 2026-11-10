Trump considera que guerra com o Irã praticamente acabou

Trump assegurou que todas as partes concordam que o Irã não deve obter uma arma nuclear e que essa questão não está em negociação, mas reiterou que novos ataques são muito improváveis.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que novos ataques ao Irã são pouco prováveis. “O Irã, do ponto de vista militar, está praticamente derrotado. Estamos apenas a manter o statu quo. Mas, se tivermos de voltar a intervir, estamos preparados e prontos para avançar e agir. Estamos a assistir a um impulso positivo para pôr fim a este conflito e garantiremos que os interesses americanos estejam sempre protegidos”, afirmou.

Trump e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, se reuniram na Casa Branca com o primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, um mediador chave na guerra com o Irã. “Tivemos uma excelente conversa e foi discutido muito em relação à República Islâmica do Irã”, escreveu na sua plataforma Truth Social.

O presidente norte-americano também destacou que os países do Golfo, entre eles, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrain, Kuwait e outros, preferem o statu quo a novos ataques dos EUA, no que classificou como o maior bloqueio naval da história além da operação terrestre Iron Gate - força do Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) criada para bloquear a transferência de armamento avançado, bens sancionados e receitas ilícitas através das fronteiras terrestres do Irã e do mar Cáspio.

Trump assegurou que todas as partes concordam que o Irã não deve obter uma arma nuclear e que essa questão não está em negociação, mas reiterou que novos ataques são muito improváveis.

O primeiro-ministro catari endossou as declarações e acrescentou que as conversações trataram da situação no Oriente Médio e formas de avançar nas negociações entre Washington e Teerã. “Grato pelas discussões positivas sobre como alcançar um acordo e estabelecer a paz na região”, contou Al Thani.

Já o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, indicou hoje após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7, em Paris, que a pressão econômica sobre o regime iraniano é tão devastadora que torna desnecessária, neste momento, uma nova ofensiva militar. "Foi isso que disse hoje aos nossos aliados", pontuou.

Rubio avisou, apesar disso, que Washington mantém a possibilidade de recorrer à força militar caso as autoridades iranianas ultrapassem determinadas linhas vermelhas. O chefe da diplomacia norte-americana garantiu igualmente que os EUA continuam disponíveis para negociar um acordo que permita por fim a guerra, mas responsabilizou Teerã pela ausência de progressos nas conversações e de apresentar condições absurdas para firmar a paz.

Teerã reage às falas dos EUA



Contudo, autoridades iranianas desafiaram a pressão contínua de Washington. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, pediu que a Casa Branca parasse de fabricar notícias falsas sobre conversações imaginárias.

“Os Estados Unidos agitam-se como um jogador desesperado”, escreveu na rede social X.

Segundo o governo iraniano, os ataques continuam no território, embora não tenham sido reconhecidos publicamente pelas forças armadas dos Estados Unidos. A ilha de Qeshm, situada no Estreito de Ormuz, foi atingida durante a noite de domingo para segunda-feira, afirmou o vice-governador da província.

Enquanto isso, a imprensa estatal do Irã publicou, citando o chefe dos serviços de informação da Turquia, Ibrahim Kalin, que o Catar iria sediar na próxima semana um encontro entre Vance e Rezaei. Kalin classificou como uma oportunidade importante para um avanço nas conversações.

Por outro lado, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, negou que estivesse sendo planejado qualquer encontro desse nível. A agência de notícias Tasnim divulgou que a posição de Teerã não mudou e que não haverá conversações com os americanos até Washington tomar medidas concretas no quadro das sete condições do Irã.

À medida que aumentam as expectativas de que a guerra possa terminar após as declarações de Trump, que mostra pouca disposição para novos ataques, reduziram os temores no mercado de cortes no fornecimento global e o preço do petróleo desceu. O barril de petróleo tipo Brent caiu forte hoje (10), operando em baixa de aproximadamente 4,4% a 5,8%, sendo cotado na faixa dos US$ 90 a US$ 92.