EUA afirma que europeus estarão presentes nas próximas negociações sobre a guerra na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a confirmação da participação direta dos europeus nas negociações pela primeira veZ

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os enviados dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff (Foto: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os enviados dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff, após o encontro que tiveram em Dublin, indicaram que representantes europeus participarão da próxima rodada de negociações com a Rússia.

"Não podemos concluir este acordo entre Moscou e Kiev sem que os europeus estejam à mesa das negociações. Acredito que estamos em condições de consegui-lo com o presidente Putin", declarou Kushner.

Por sua vez, Zelensky também foi enfático e disse que os europeus participarão — em vez de permanecerem "separados", à margem, como aconteceu recentemente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos — afirmando: "Terão voz".

Posteriormente, Kushner reiterou este ponto numa mensagem publicada na rede social X: "Ambos os lados concordaram agora em expandir a próxima rodada de negociações para incluir os nossos parceiros europeus. Ainda persistem divergências importantes, mas estamos encorajados pelos progressos realizados. O alargamento da próxima reunião de negociações para um acordo de paz, com a participação de parceiros europeus, permitirá abordar arranjos de segurança europeus mais amplos para o pós-guerra, juntamente com as questões territoriais entre a Ucrânia e a Rússia”, escreveu, especificando que o calendário e os detalhes serão divulgados em breve.

Europa saúda a iniciativa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a confirmação da participação direta dos europeus nas negociações pela primeira vez, uma reivindicação antiga de Kiev e os seus aliados. "É evidente que a Europa vai participar nas negociações de paz para salvaguardar os nossos interesses, mas também para apoiar a Ucrânia", afirmou.

Os países da União Europeia esperam decidir nas próximas duas semanas quem vai liderar a sua representação nas conversações entre a Ucrânia e a Rússia para tentar chegar a um acordo de paz. Têm sido apontados como possíveis representantes o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, mas ainda não existe consenso.

Apesar disso, o Kremlin ainda deixou em aberto a presença europeia no próximo encontro e impôs condições, apesar dos negociadores dos EUA terem anunciado que o presidente Vladimir Putin já havia aceitado essa participação.

O Kremlin hoje admitiu a participação de países europeus nas negociações de paz sobre a Ucrânia, mas quer primeiro ‘perceber’ se estão dispostos a contribuir para um acordo. "Quando percebermos se têm realmente intenção e vontade de contribuir para o processo de paz, poderemos então decidir se avançamos com negociações sobre a resolução do conflito na Ucrânia, num formato alargado", disse Dmitry Peskov, porta-voz presidencial.

Putin já afirmou na véspera, durante as conversações em Moscou com os emissários da Casa Branca, que não iria ceder sobre as suas exigências para pôr fim à guerra. Vladimir Putin também defendeu discussões que focassem primeiramente na ampla questão da segurança na Europa e ainda classificou como absolutamente inaceitável a possibilidade de envio de tropas estrangeiras para a Ucrânia — uma medida pedida por Zelensky como uma garantia de segurança contra a retomada do conflito.

Na longa conversa com Kushner e Witkoff, o presidente russo afastou qualquer probabilidade de estabelecer "zonas cinzentas" ou desmilitarizadas em torno da linha da frente.

Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano e, desde 2022, reivindica a anexação — rejeitada por Kiev e pela comunidade internacional — de quatro regiões ucranianas ocupadas por suas tropas das quais não controla quase a totalidade: Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson.