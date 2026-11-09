CEO da Nvidia se relacionou com suposta espiã da China; entenda o caso

Jensen Huang admitiu relação extraconjugal com ex-executiva de empresa de dados em Singapura; ações da Nvidia na bolsa de valores Nasdaq foram fortemente impactadas

Jensen Huang admitiu relação extraconjugal com ex-executiva de empresa de dados em Singapura. (Divulgação/NVIDIA)

Segundo revelou recentemente o jornal New York Times, Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia, uma das companhias mais valiosas do mundo, mantinha uma relação íntima com Alice Huang (sem parentesco com Jensen), uma ex-executiva da empresa Megaspeed, um data center com sede em Singapura.

A mulher, que Huang conheceu na universidade, é suspeita de passar informações à China, segundo noticiou a mídia. O NYT acrescentou que as autoridades de inteligência dos Estados Unidos concluíram que ela operava para o governo chinês e repassava informações estratégicas, suspeitando tratar-se de uma espiã a serviço do Ministério da Segurança do Estado chinês.

Por sua vez, Jensen Huang divulgou um comunicado no qual admitiu a relação extraconjugal e ter sido infiel à mulher. "Não há desculpa para o que fiz", lamentou. Porém, afirmou estar cooperando totalmente com as apurações da empresa e garantiu que não há motivos para se acreditar que segredos da Nvidia ou de segurança nacional tenham sido comprometidos.

A Nvidia é a maior designer do mundo de chips semicondutores avançados, especificamente em Unidades de Processamento Gráfico (GPUs), e desenvolve alguns dos chips de Inteligência Artificial (IA) mais sofisticados do mercado global, sendo uma das responsáveis pelo boom da IA.

Por outro lado, o governo dos Estados Unidos estabeleceu vários controles de exportação para impedir que a tecnologia de ponta chegue a Pequim. O presidente norte-americano, Donald Trump, se manifestou dizendo que Jensen Huang é uma boa pessoa, mas que nunca se sabe o que está acontecendo.

O conselho de administração da empresa decidiu abrir uma investigação independente para analisar todas as informações disponíveis e averiguar se Huang foi mesmo alvo de uma operação de serviços secretos estrangeiros.

“Até o momento, não há indícios de que segredos tecnológicos corporativos ou a segurança nacional tenham sido comprometidos”, diz a nota do conselho, que reiterou apoio ao executivo e confirmou que ele segue liderando a empresa sem interrupções.

Além disso, as suspeitas de espionagem surgem num contexto sensível devido à expectativa de que Trump visite a China na próxima semana, onde deve assinar um acordo comercial crucial entre os dois países.

Em paralelo, a Megaspeed já vinha sendo investigada por Washington por supostamente violar sanções e contrabandear semicondutores avançados da Nvidia para a China.

Escândalo de espionagem desaba ações

A notícia chocou o setor tecnológico e as ações da Nvidia na bolsa de valores Nasdaq foram fortemente impactadas, despencando entre 4% e 8% no pregão de hoje. O temor do mercado é que informações confidenciais sobre tecnologias restritas de chips de IA tenham sido acessadas por Pequim, o que pode gerar duras sanções ou investigações do Congresso americano.

Como a investigação do conselho e possíveis desdobramentos em Washington ainda estão em andamento, as ações devem continuar voláteis. Enquanto as ações da companhia caíam, concorrentes diretas do setor de semicondutores, como AMD e Broadcom, operavam em forte alta.

Os analistas de Wall Street enfatizam também que Huang é considerado a "massa cinzenta" e a própria identidade da Nvidia no mercado de IA. A possibilidade, mesmo que inicialmente remota, de que ele precise se afastar do cargo traz extrema instabilidade estratégica.