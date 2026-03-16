Nvidia anuncia DLSS 5 com fotorrealismo e imagens repercutem nas redes sociais: "rosto diferente"

Aplicação do DLSS 5 em Resident Evil Requiem (Divulgação/NVidia)

A Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (16), a nova versão da sua tecnologia de renderização baseada em IA, o DLSS 5. Agora, a ferramenta é capaz de adicionar iluminação e materiais fotorrealistas aos pixels em tempo real.

Lançado originalmente em 2018, o DLSS surgiu como uma tecnologia de IA voltada para aumentar o desempenho, inicialmente ampliando a resolução das imagens e, posteriormente, gerando quadros novos, ajudando jogadores a obter movimentações mais fluidas.

Agora, o DLSS está mudando também o visual dos jogos e sua fidelidade utilizando como entrada as informações de cor e vetores de movimento de cada quadro.

Announcing NVIDIA DLSS 5, an AI-powered breakthrough in visual fidelity for games, coming this fall.



DLSS 5 infuses pixels with photorealistic lighting and materials, bridging the gap between rendering and reality.



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O DLSS 5 chegará no quarto trimestre e contará com suporte de algumas das maiores publishers e desenvolvedoras da indústria, incluindo Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games, chegando a títulos como AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet e outros.

REPERCUSSÃO

Ante o lançamento de vídeos que mostram a aplicação da nova tecnologia da Nvidia, usuários das redes sociais relataram diferentes reações às mudanças apresentadas em jogos recém-lançados, como o Resident Evil Requiem.

Por um lado, o novo visual foi bastante criticado por mudar a ideia original dos artistas, além de dar um efeito 'maquiado' ao jogo original.

Por outro, jogadores elogiaram a nova tecnologia e apontaram em como a IA pode ajudar os games a ficarem mais fotorrealistas, o que é almejado por parte dos fãs de videogames.

Confira reações:



Imoral a NVIDIA ter visto essas imagens do DLSS 5 e aprovado



Estão matando a arte na indústria dos Videogames para "aprimorarem" com I.A. pic.twitter.com/BAE1k2WtfE — Sucumba Games (@SucumbaGames) March 16, 2026

DLSS 5 REVELADO ???? pic.twitter.com/g3ZucgHtVz — eXtas1s ???? Noticias & Rumores (@eXtas1stv) March 16, 2026