Nvidia anuncia DLSS 5 com fotorrealismo e imagens repercutem nas redes sociais: "rosto diferente"
Atualização do DLSS utiliza IA generativa para adicionar fotorrealismo aos rostos de personagens.
Publicado: 16/03/2026 às 18:55
Aplicação do DLSS 5 em Resident Evil Requiem (Divulgação/NVidia)
A Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (16), a nova versão da sua tecnologia de renderização baseada em IA, o DLSS 5. Agora, a ferramenta é capaz de adicionar iluminação e materiais fotorrealistas aos pixels em tempo real.
Lançado originalmente em 2018, o DLSS surgiu como uma tecnologia de IA voltada para aumentar o desempenho, inicialmente ampliando a resolução das imagens e, posteriormente, gerando quadros novos, ajudando jogadores a obter movimentações mais fluidas.
Agora, o DLSS está mudando também o visual dos jogos e sua fidelidade utilizando como entrada as informações de cor e vetores de movimento de cada quadro.
Announcing NVIDIA DLSS 5, an AI-powered breakthrough in visual fidelity for games, coming this fall.— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 16, 2026
DLSS 5 infuses pixels with photorealistic lighting and materials, bridging the gap between rendering and reality.
Learn More → https://t.co/yHON3nGyxE pic.twitter.com/UvF9G7tlZs
O DLSS 5 chegará no quarto trimestre e contará com suporte de algumas das maiores publishers e desenvolvedoras da indústria, incluindo Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games, chegando a títulos como AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet e outros.
REPERCUSSÃO
Ante o lançamento de vídeos que mostram a aplicação da nova tecnologia da Nvidia, usuários das redes sociais relataram diferentes reações às mudanças apresentadas em jogos recém-lançados, como o Resident Evil Requiem.
Por um lado, o novo visual foi bastante criticado por mudar a ideia original dos artistas, além de dar um efeito 'maquiado' ao jogo original.
Por outro, jogadores elogiaram a nova tecnologia e apontaram em como a IA pode ajudar os games a ficarem mais fotorrealistas, o que é almejado por parte dos fãs de videogames.
Confira reações:
Imoral a NVIDIA ter visto essas imagens do DLSS 5 e aprovado— Sucumba Games (@SucumbaGames) March 16, 2026
Estão matando a arte na indústria dos Videogames para "aprimorarem" com I.A. pic.twitter.com/BAE1k2WtfE
NVIDIA presents DLSS 5 https://t.co/eVCrdjgUHp pic.twitter.com/1re3bSBMmf— kate bush’s husband 2 (@iloveairbagged) March 16, 2026
DLSS 5 REVELADO ???? pic.twitter.com/g3ZucgHtVz— eXtas1s ???? Noticias & Rumores (@eXtas1stv) March 16, 2026
A Nvidia apresentou o DLSS 5. A tecnologia usa um modelo de renderização neural em tempo real que preenche os pixels com iluminação e materiais foto realistas.— Ariel Combo (@arielsis) March 16, 2026
Só que acaba mudando demais os modelos de personagens. Não sei se esse deveria ser o caminho.pic.twitter.com/L4xAshwB4J