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Nvidia anuncia DLSS 5 com fotorrealismo e imagens repercutem nas redes sociais: "rosto diferente"

Atualização do DLSS utiliza IA generativa para adicionar fotorrealismo aos rostos de personagens.

Antônio Gois

Publicado: 16/03/2026 às 18:55

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Aplicação do DLSS 5 em Resident Evil Requiem/Divulgação/NVidia

Aplicação do DLSS 5 em Resident Evil Requiem (Divulgação/NVidia)

A Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (16), a nova versão da sua tecnologia de renderização baseada em IA, o DLSS 5. Agora, a ferramenta é capaz de adicionar iluminação e materiais fotorrealistas aos pixels em tempo real.

Lançado originalmente em 2018, o DLSS surgiu como uma tecnologia de IA voltada para aumentar o desempenho, inicialmente ampliando a resolução das imagens e, posteriormente, gerando quadros novos, ajudando jogadores a obter movimentações mais fluidas.

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Agora, o DLSS está mudando também o visual dos jogos e sua fidelidade utilizando como entrada as informações de cor e vetores de movimento de cada quadro.

O DLSS 5 chegará no quarto trimestre e contará com suporte de algumas das maiores publishers e desenvolvedoras da indústria, incluindo Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft e Warner Bros. Games, chegando a títulos como AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Where Winds Meet e outros.

REPERCUSSÃO

Ante o lançamento de vídeos que mostram a aplicação da nova tecnologia da Nvidia, usuários das redes sociais relataram diferentes reações às mudanças apresentadas em jogos recém-lançados, como o Resident Evil Requiem.

Por um lado, o novo visual foi bastante criticado por mudar a ideia original dos artistas, além de dar um efeito 'maquiado' ao jogo original.

Por outro, jogadores elogiaram a nova tecnologia e apontaram em como a IA pode ajudar os games a ficarem mais fotorrealistas, o que é almejado por parte dos fãs de videogames.

Confira reações:

dlss , IA , nvidia , redes sociais , tecnologia
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