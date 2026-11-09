Explosão em fábrica na Turquia deixa pelo menos 16 mortos

Acidente em siderúrgica na região de Izmir deixou 14 feridos e dez pessoas presas sob escombros

"Serão determinadas as circunstâncias deste incidente trágico, as razões pelas quais ocorreu, eventual negligência e a identificação dos responsáveis", o presidente turco Recep Tayyip Erdogan. (Reprodução de vídeo)

Segundo informações divulgadas pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uma explosão acidental em uma siderúrgica instalada no oeste da Turquia, próxima à cidade portuária de Izmir, causou 16 mortos.

Erdogan acrescentou que, de acordo com o primeiro balanço das equipes de socorro, também há 14 pessoas feridas, entre as quais três em estado grave. Estão em curso operações de busca e salvamento para resgatar dez pessoas que ainda estão presas sob os escombros após a explosão.

As autoridades locais disseram que as conclusões iniciais do acidente apontam para a ruptura de uma grua de teto, que se partiu e caiu em um forno durante o processo de fundição de aço líquido.

"Serão determinadas as circunstâncias deste incidente trágico, as razões pelas quais ocorreu, eventual negligência e a identificação dos responsáveis", afirmou Erdogan.

Presidente Lula a caminho da Turquia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) partiu, nesta segunda-feira (9), para a Turquia, onde participará da COP31 em Antália antes de comparecer à cúpula da Asean nas Filipinas, na primeira viagem internacional após sua reeleição há duas semanas.

"Na Turquia, vamos mostrar ao mundo como o Brasil está dando exemplo de preservação ambiental e na transição energética, pilares fundamentais do nosso desenvolvimento sustentável", disse o petista.

* Publicação em atualização