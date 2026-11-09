Em meio a protestos e de olho nas eleições, França anuncia aumento excepcional do salário mínimo

O ministro do Trabalho destacou que se trata do primeiro aumento extraordinário do salário mínimo em 14 anos. Com a medida, o piso salarial francês acumulará uma elevação de 75 euros líquidos por mês ao longo de um ano

O anúncio ocorre em um ambiente de crescente tensão social na França (Fred Tanneau/AFP)

O governo da França anunciou nesta segunda-feira (9) um reajuste excepcional de 1,6% do salário mínimo, que passará a 1.502 euros líquidos por mês a partir de 1º de dezembro. A medida foi detalhada pelo ministro do Trabalho, Jean-Pierre Farandou, em meio a uma onda de protestos contra o custo de vida e a menos de um ano das eleições presidenciais de 2027.

Em publicação na rede social X, Farandou destacou que se trata do primeiro aumento extraordinário do salário mínimo em 14 anos. Com a medida, o piso salarial francês acumulará uma elevação de 75 euros líquidos por mês ao longo de um ano.

"Diante das reivindicações legítimas dos franceses sobre salários e poder de compra, o Estado assume sua parcela de responsabilidade, apesar de um contexto orçamentário restritivo" afirmou o ministro. Farandou acrescentou que as negociações com sindicatos e representantes empresariais foram orientadas pela necessidade de elevar os salários sem comprometer o emprego.

Após reuniões com sindicatos e empregadores, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, reconheceu que o reajuste "não é suficiente", mas afirmou que a medida "inicia um ciclo de discussões sobre aumentos salariais", segundo a agência Baha. Lecornu também anunciou planos para uma reforma mais ampla de alívio tributário e disse que empresários pediram ao governo medidas para conter os custos trabalhistas e preservar a competitividade das empresas.

O anúncio ocorre em um ambiente de crescente tensão social na França. Desde setembro, estudantes realizam manifestações contra a precariedade das escolas e a falta de professores, enquanto protestos contra o custo de vida se espalharam por dezenas de cidades, alguns acompanhados de saques e incêndios.

A insatisfação também ganhou espaço na disputa presidencial de 2027. O líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, que concorrerá à Presidência pela quarta vez, tem buscado capitalizar os protestos e mobilizar o eleitorado jovem, em uma corrida que também tem como destaque a líder da direita radical, Marine Le Pen.