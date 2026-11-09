Lula voa para a Turquia para a COP31 em sua primeira viagem após a reeleição

Comitiva do presidente conta com a presença do deputado federal André Janones (Rede-MG) , criador do canal 'Exército de Lula' no WhatsApp

Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do vice-preside Geraldo Alckimin durante sua na Base Aérea de Brasília - DF (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) partiu, nesta segunda-feira (9), para a Turquia, onde participará da COP31 em Antália antes de comparecer à cúpula da Asean nas Filipinas, na primeira viagem internacional após sua reeleição há duas semanas.

O presidente, de 81 anos, foi eleito para um quarto mandato não consecutivo ao derrotar no segundo turno o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tinha vencido o primeiro.

Em sua comitiva, destaca-se a presença do deputado federal André Janones (Rede-MG), que, embora não ocupe nenhum cargo no governo, desempenhou um papel preponderante na virada ao orquestrar uma mobilização em massa nas redes sociais. O deputado é o "general" do "Exército de Lula", um canal no WhatsApp que conta com mais de 10 milhões de inscritos.

"Na Turquia, vamos mostrar ao mundo como o Brasil está dando exemplo de preservação ambiental e na transição energética, pilares fundamentais do nosso desenvolvimento sustentável", disse Lula nesta segunda-feira em uma mensagem no Instagram.

Em 2025, o Brasil sediou a reunião anual da ONU sobre o clima na cidade amazônica de Belém. A presidência brasileira da COP30 lançou, então, a ideia de uma "rota" mundial e voluntária para uma saída progressiva do carvão, do petróleo e do gás, que foi apresentada na semana passada.

Na quarta-feira (11), Lula fará um discurso na abertura da reunião de chefes de Estado e de governo. Lula se apresenta como um dos líderes mundiais na luta contra o aquecimento global e ostenta uma forte redução do desmatamento na Amazônia nos últimos anos. No entanto, ambientalistas o criticam por seu apoio a vastos projetos de exploração de petróleo.

Na Turquia, Lula deve se reunir com o presidente do país anfitrião, Recep Tayyip Erdogan. Na quinta-feira (12), partirá para Manila, onde participará, no fim de semana, da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Lá, estará presente seu homólogo americano, Donald Trump, em um contexto de relações tensas entre Washington e Brasília.

Após a reeleição de Lula, o presidente dos Estados Unidos denunciou que as eleições foram "fraudadas". No entanto, Trump afirma que se dá bem com Lula. Pouco depois das eleições, Flávio Bolsonaro, alvo de várias investigações, fugiu do Brasil para os Estados Unidos, onde se autoproclamou "líder" de seu país e denunciou uma "perseguição" contra ele.