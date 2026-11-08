Terremoto de magnitude 5,7 deixa vários feridos no Japão

Tremor atingiu as províncias de Aichi e Shizuoka na madrugada deste domingo; autoridades alertam para o risco de novas réplicas nos próximos dias

Concessionária em Toyohashi exibe vidros quebrados após terremoto de magnitude 5,7 atingir o centro do Japão, deixando feridos e causando estragos na região. ( Foto: STR/JIJI PRESS/AFP)

Um forte terremoto atingiu o centro do Japão na madrugada deste domingo (8), quebrando vitrines de lojas, fazendo com que pessoas fugissem de prédios e deixando pelo menos 22 feridos, segundo a mídia local.

A Agência Meteorológica do Japão registrou a magnitude do terremoto em 5,7, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) o registrou em magnitude 5,5. Réplicas de menor magnitude foram relatadas.

Uma vasta área próxima à província de Aichi foi afetada, incluindo a cidade de Hamamatsu, as antigas capitais de Kyoto e Nara e as províncias vizinhas de Yamanashi, onde se localiza o Monte Fuji, bem como Gifu.

Imagens da TV japonesa mostraram vitrines quebradas e estilhaços de vidro espalhados pelas ruas. Uma livraria ficou com pilhas de livros que caíram das prateleiras. Entre os feridos, havia pessoas que caíram das escadas enquanto tentavam fugir.

O jornal local Chunichi Shimbun e a emissora Tokai TV relataram pelo menos 24 feridos em Shizuoka, cerca de 200 quilômetros a oeste de Tóquio, e na província vizinha de Aichi. Um funcionário da área de segurança de Aichi disse à AFP que foram registrados 16 feridos leves, enquanto a província de Shizuoka informou que houve três feridos, incluindo uma mulher de 90 anos que caiu da cama.

O terremoto, que ocorreu à 1h04 da manhã, teve seu epicentro a cerca de 40 quilômetros abaixo da superfície da Terra, na província de Shizuoka. Aichi e Shizuoka são regiões vizinhas e estão suficientemente distantes de Tóquio para que o tremor não tenha sido sentido lá. De acordo com avaliações sísmicas oficiais, o tremor mais violento foi sentido em Aichi.

A agência meteorológica alertou a população para se preparar para possíveis terremotos fortes na próxima semana, especialmente nos próximos dois ou três dias.

“Fiquem atentos a deslizamentos de terra, queda de rochas e aos possíveis efeitos da chuva”, disse Ayataka Ebita, um funcionário da agência, aos repórteres.

Ele afirmou que nenhuma mudança aparente foi detectada até o momento na placa da Fossa de Nankai, onde os cientistas dizem que um megaterremoto pode ocorrer.

Os trens-bala Shinkansen estavam circulando em velocidades reduzidas nas áreas afetadas como medida de precaução. Às vezes, terremotos podem danificar as linhas férreas por onde os trens passam.

O Japão está situado na junção de quatro grandes placas tectônicas e sofre cerca de 18% dos terremotos registrados no mundo. As autoridades frequentemente instruem as pessoas a estocar água engarrafada, alimentos e baterias, a ter planos prontos para se abrigar debaixo de mesas e a manter calçados confortáveis para caminhada ao alcance.