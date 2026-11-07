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celebração no Uruguai

Papa Leão 14 pede que fiéis construam pontes de fraternidade em primeira missa na América Latina

Papa Leão 14 fez celebração no Uruguai para cerca de 40 mil pessoas e pediu coragem criativa para transmitir a fé católica

AFP

Publicado: 07/11/2026 às 14:11

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Papa Leão 14/ALBERTO PIZZOLI / AFP

Papa Leão 14 (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

O Papa Leão 14 aconselhou cerca de 40 mil pessoas no Uruguai, neste sábado (7), a construir pontes de fraternidade e fé. O pontífice usou sua primeira missa na América do Sul para fazer uma ode ao chá mate, bebida tradicional da região, e elevar o perfil da Igreja Católica no país mais secular do continente.

A multidão cantou “Olé, olé, olé, olé, Papa, Papa!” quando o avião papal pousou em Paysandú, no oeste do Uruguai, na fronteira com a Argentina. Os fiéis voltaram a aplaudir, tocaram cornetas e acenaram com lenços amarelos na chegada do pontífice em seu papamóvel ao local da celebração, no Parque París Londres, amplo espaço verde na extremidade sul da cidade.

Em sua homilia, o pontífice lembrou o público de que a fé católica tem sido “parte da vida do povo uruguaio desde seus primeiros dias, e deve ser transmitida às futuras gerações com coragem criativa”.

O Papa também fez referência ao ritual do mate, o chá de ervas amargo que os uruguaios e populações de outros países, incluindo o Sul do Brasil, têm o costume de consumir, como um símbolo expressivo de unidade e encontro. O pontífice sugeriu que esse espírito seja aplicado na difusão da fé.

“Devemos refletir sobre esses símbolos que compartilhamos, que nos dão identidade e um senso de pertencimento, que nos falam de nossas origens e nos apontam para o futuro”, afirmou Leão XIV.

Agenda social e vigília em Montevidéu

O pontífice reforçará a mensagem do compromisso da Igreja em auxiliar a população uruguaia ainda neste sábado, ao visitar um bairro de Montevidéu afetado pelo tráfico de drogas e pela violência de gangues.

Na região, a Igreja atua em parceria com as autoridades municipais na construção de habitações e no oferecimento de programas de reabilitação para dependentes químicos.

O compromisso final do Papa no sábado deve reforçar o apelo pela rejeição à indiferença religiosa e pelo abraço à fé, durante uma vigília de oração no Estádio Centenário, em Montevidéu.

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Leão XIV , Missa
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