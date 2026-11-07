Papa Leão 14 pede que fiéis construam pontes de fraternidade em primeira missa na América Latina

Papa Leão 14 fez celebração no Uruguai para cerca de 40 mil pessoas e pediu coragem criativa para transmitir a fé católica

Papa Leão 14 (ALBERTO PIZZOLI / AFP)

O Papa Leão 14 aconselhou cerca de 40 mil pessoas no Uruguai, neste sábado (7), a construir pontes de fraternidade e fé. O pontífice usou sua primeira missa na América do Sul para fazer uma ode ao chá mate, bebida tradicional da região, e elevar o perfil da Igreja Católica no país mais secular do continente.

A multidão cantou “Olé, olé, olé, olé, Papa, Papa!” quando o avião papal pousou em Paysandú, no oeste do Uruguai, na fronteira com a Argentina. Os fiéis voltaram a aplaudir, tocaram cornetas e acenaram com lenços amarelos na chegada do pontífice em seu papamóvel ao local da celebração, no Parque París Londres, amplo espaço verde na extremidade sul da cidade.

Em sua homilia, o pontífice lembrou o público de que a fé católica tem sido “parte da vida do povo uruguaio desde seus primeiros dias, e deve ser transmitida às futuras gerações com coragem criativa”.

O Papa também fez referência ao ritual do mate, o chá de ervas amargo que os uruguaios e populações de outros países, incluindo o Sul do Brasil, têm o costume de consumir, como um símbolo expressivo de unidade e encontro. O pontífice sugeriu que esse espírito seja aplicado na difusão da fé.

“Devemos refletir sobre esses símbolos que compartilhamos, que nos dão identidade e um senso de pertencimento, que nos falam de nossas origens e nos apontam para o futuro”, afirmou Leão XIV.

Agenda social e vigília em Montevidéu

O pontífice reforçará a mensagem do compromisso da Igreja em auxiliar a população uruguaia ainda neste sábado, ao visitar um bairro de Montevidéu afetado pelo tráfico de drogas e pela violência de gangues.

Na região, a Igreja atua em parceria com as autoridades municipais na construção de habitações e no oferecimento de programas de reabilitação para dependentes químicos.

O compromisso final do Papa no sábado deve reforçar o apelo pela rejeição à indiferença religiosa e pelo abraço à fé, durante uma vigília de oração no Estádio Centenário, em Montevidéu.