Colômbia registra um terremoto de magnitude 5,6 na região central do país

Mapa do Serviço Geológico Colombiano mostra o epicentro do sismo de 5,6 de magnitude registrado às 4h13 desta terça-feira (3), na região de Chaparral. (Foto: Reprodução/Servicio Geológico Colombiano)

Autoridades da Colômbia informaram, nesta terça-feira (3), sobre um terremoto de magnitude 5,6 na escala de Richter registrado no departamento de Tolima, no centro da Colômbia, sem que tenham sido relatadas, até o momento, vítimas ou danos.

O tremor ocorreu às 04h13 desta terça-feira, horário local, com magnitude de 5,6 e "profundidade superficial", conforme informou o Serviço Geológico Colombiano.

Essa instituição localizou o epicentro na cidade de Chaparral, com cerca de 47 mil habitantes, sem que, até o momento, tenham sido relatadas vítimas ou danos materiais.

De acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve magnitude de 5,4, com epicentro a noroeste de Cali.

As projeções feitas pela entidade norte-americana sobre danos materiais e humanos apontam para estimativas baixas de vítimas e danos.

Este terremoto ocorre apenas alguns meses após o forte tremor de magnitude 7,4 registrado em 10 de agosto de 2026 no oeste da Colômbia, com epicentro nas proximidades de San José del Palmar, no departamento de Chocó, que deixou 331 mortos, milhares de feridos e centenas de desaparecidos.

