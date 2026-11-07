Ueno Bank: Ministério das Relações Exteriores do Paraguai diz que país 'sai fortalecido' de crise

O banco digital Ueno Bank tem laços estreitos com o presidente do país, Santiago Peña (Ueno Bank/Divulgação)

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai afirmou, neste sábado (7), que o país "sai fortalecido" da crise financeira e política desencadeada pelo colapso do Ueno Bank, que levou à destituição do presidente Santiago Peña na sexta-feira (6).

Em comunicado publicado em seu site, a pasta defendeu a "robustez do sistema financeiro" e apresentou o impeachment e a posse de Pedro Alliana como demonstrações da capacidade das instituições de enfrentar a crise. A manifestação ocorre enquanto governos estrangeiros começam a se pronunciar sobre a mudança na Presidência.

Segundo o ministério, o colapso do banco local provocou semanas de tensão e colocou à prova a força dos poderes republicanos no Paraguai. A pasta afirmou que o processo contra Peña foi instaurado no Congresso por negligência no exercício das funções e respeitou rigorosamente os ritos constitucionais. Após analisar a acusação apresentada pela Câmara dos Deputados e ouvir a defesa do então mandatário, o Senado considerou o presidente responsável pela crise e decidiu destituí-lo do cargo.

“A resposta à crise financeira e institucional demonstra a capacidade das instituições de aplicar regras, proteger o interesse público e canalizar situações críticas dentro da ordem jurídica”, afirmou a chancelaria paraguaia.

O órgão acrescentou que o episódio evidenciou a existência de mecanismos para identificar e corrigir irregularidades, proteger os afetados e responsabilizar os culpados. A nota não detalhou, contudo, providências diretas para os depositantes do Ueno Bank nem comentou o andamento das investigações sobre a instituição financeira.

Repercussão internacional e apoio diplomático

O comunicado do governo paraguaio também agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas de nações estrangeiras. A Embaixada dos Estados Unidos em Assunção classificou o Paraguai como parceiro estratégico, amigo e aliado, declarando a expectativa de trabalhar com o presidente Alliana para promover os interesses de ambos os países. A mensagem sinalizou a disposição de manter as relações bilaterais, sem emitir juízo de valor explícito sobre a decisão do Congresso de afastar Peña.

A representação diplomática de Taiwan no Paraguai reafirmou o compromisso de seguir cooperando com o governo e o povo paraguaio, o país sul-americano é o único da região a manter relações diplomáticas formais com a ilha. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, também cumprimentou Alliana pela posse e manifestou disposição para fortalecer a integração bilateral. Por sua vez, o governo do Chile desejou êxito ao novo mandatário e reiterou a importância do diálogo, do respeito mútuo e dos valores democráticos na relação com Assunção.

Devolução de depósitos e transição de governo

A avaliação da chancelaria sobre a resistência do sistema bancário ocorre enquanto milhares de clientes do Ueno Bank aguardam o ressarcimento de seus valores. A instituição teve as operações encerradas pelo Banco Central do Paraguai nesta semana, após apresentar problemas graves de solvência.

Neste sábado, o presidente interino da autoridade monetária paraguaia, Pedro Acosta, informou que cerca de 1,196 milhão de depositantes já receberam transferências do Fundo de Garantia de Depósitos, somando o montante de aproximadamente 996 bilhões de guaranis (cerca de US$ 160 milhões). A autoridade informou que ainda restam 669.336 contas pendentes de processamento.

Pedro Alliana, que exercia o cargo de vice-presidente, assumiu a Presidência da República para concluir o mandato constitucional até 15 de agosto de 2028. No mesmo ato solene no Congresso, o senador Antonio Barrios foi eleito e empossado como novo vice-presidente para o restante do período governamental.