Atirador deixa pelo menos 6 mortos em praça no centro de Cracóvia, na Polônia

Homem de 24 anos usava trajes militares e abriu fogo contra frequentadores na Praça do Mercado, em Cracóvia; cerca de pessoas ficaram feridas e segurança foi reforçada no país

Homem de 24 anos usava trajes militares e abriu fogo contra frequentadores na Praça do Mercado, em Cracóvia. (Piotr Baran/People Press Agency/AFP)

Subiu para seis o número de mortos em um ataque a tiros realizado por um homem armado em uma praça movimentada de Cracóvia, na Polônia, na tarde deste sábado (7). Outras 15 pessoas ficaram feridas. O atirador, um cidadão polonês de 24 anos, foi baleado em confronto com policiais e encaminhado a um hospital local para ser submetido a uma cirurgia.

Segundo a polícia polonesa, o homem entrou de carro na Praça do Mercado, um dos principais pontos turísticos da cidade, e disparou aleatoriamente contra transeuntes. Quatro mulheres e dois homens morreram. Dois policiais ficaram feridos na ação, sendo um deles em estado grave.

Armamento militar e confronto

A porta-voz da polícia de Cracóvia, Katarzyna Cislo, informou que o agressor vestia roupas de estilo militar, colete à prova de balas e portava um fuzil de alta potência. Outras armas e munições foram encontradas no interior do veículo utilizado no crime. Segundo a porta-voz, mesmo após ser atingido pelos disparos dos agentes, o homem continuou atirando contra a corporação.

A polícia esclareceu que o atirador agiu sozinho e descartou riscos adicionais à população. A motivação do ataque ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

Imagens divulgadas em redes sociais registram o momento em que frequentadores fugiram em pânico da praça, além da atuação de equipes de emergência no socorro aos feridos. Um helicóptero de resgate médico precisou pousar no centro da praça para realizar as remoções.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, elogiou a intervenção rápida dos policiais, enquanto o presidente Karol Nawrocki manifestou solidariedade às vítimas e aos seus familiares. Após o atentado, a Prefeitura de Varsóvia anunciou um esquema de reforço na segurança da região histórica da capital polonesa, incluindo a colocação de barreiras físicas nas vias de acesso.

Ataques a tiros com múltiplas vítimas são considerados incomuns na Polônia. Cracóvia, a segunda maior cidade do país europeu, recebe cerca de 15 milhões de turistas anualmente.