Imigrante venezuelano é preso perto da Casa Branca com intenção de matar Trump
Homem que entrou ilegalmente no país em 2024 estava com armas de fogo e alegou ter ouvido vozes para atacar o presidente estadunidense
Publicado: 07/11/2026 às 10:30
"Não temos escolha. Só pode haver a vitória. Lutamos com força. Lutamos para vencer", afirmou Trump (SAUL LOEB / AFP)
O Serviço Secreto dos Estados Unidos prendeu no entorno da Casa Branca um imigrante venezuelano sem documentos que afirmou que queria matar o presidente Donald Trump, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).
Ronny Chrinos foi preso ontem, quando agentes se aproximaram do seu carro perto da residência presidencial. Segundo a nota, ao ser interrogado, o imigrante disse ter ouvido vozes que o mandavam matar Trump.
Dentro do veículo, que era roubado, os agentes encontraram três armas e dezenas de cartuchos. O suspeito teria entrado ilegalmente nos Estados Unidos em março de 2024, pela fronteira com o México.
As medidas de vigilância no entorno da Casa Branca foram reforçadas durante o segundo mandato de Trump. Incidentes semelhantes foram registrados nessa área nos últimos dois anos.