Eleitores dos EUA derrotam big techs e ações de IA despencam

Os data centers são criticados, entre outros motivos, pelo elevado consumo de energia e água (DIVULGAÇÃO/GOV.BR)

Os eleitores dos Estados Unidos deram um recado contrário à instalação de data centers em suas comunidades e ao aumento do custo de vida associado a essas megaestruturas.

Dos 41 plebiscitos locais realizados em dez estados durante as eleições de meio de mandato de terça-feira (3), 40 terminaram com a rejeição popular aos projetos das big techs.

A derrota do partido do presidente Donald Trump, que perdeu as maiorias na Câmara e no Senado, também foi influenciada pelo temor da maioria da sociedade estadunidense em relação ao avanço da inteligência artificial (IA).

Pesquisa da emissora de TV NBC News com eleitores na boca da urna apontou que 57% acreditam que a IA fará mais mal que bem à sociedade e que 76% eram contrários à construção de data centers em suas comunidades.

Em reação a essa nova realidade política, as bolsas do mercado de ações em todo o mundo estão operando em queda, entre outros motivos, devido à baixa dos títulos das gigantes da tecnologia. As ações da Nasdaq Composite, nos EUA, registram uma baixa de 5,5% nesta sexta-feira (6).

O diretor-executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI), André Roncaglia, explicou à Agência Brasil que o resultado eleitoral nos EUA abalou a coalizão política que dá sustentação a Trump e que conta com as big techs entre os principais aliados.

“Nos EUA, os estados que tinham menos regulação para data centers recebiam muito mais investimentos. Isso gerou uma série de impactos ambientais, com encarecimento da energia e da água. Isso foi mobilizando cada vez mais uma reação popular”, explicou Roncaglia, que é economista e professor da Universidade de Brasília (UnB).

Alta no custo de vida



Um dos problemas dessas infraestruturas de data centers, usados para processar os dados das IAs, é o alto consumo de energia e água, o que tem elevado o valor desses insumos onde os centros são instalados.

Nesse contexto, candidatos democratas defenderam uma maior regulação do setor, contrariando a posição de Trump, que rejeita qualquer regra que possa inibir investimentos.

O economista André Roncaglia acrescentou que a maioria conquistada pelos democratas na Câmara e no Senado indicou ao mercado financeiro que o ambiente, até então sem regulação para IA e data centers, deve sofrer alterações.

“Sempre que há uma mudança de perspectiva, o mercado financeiro se ajusta. Essa era uma correção que já era esperada se houvesse essa mudança política. Agora, vamos ver um processo de acomodação a partir de uma arbitragem regulatória do setor”, explicou.

Plebiscitos



A maioria dos plebiscitos locais sobre a instalação de data centers partiu de iniciativas da população, por meio de petições populares. Em 2026, os estados americanos programaram 50 plebiscitos sobre o tema, sendo 41 realizados na última terça-feira e três programados para próximo dezembro.

Dos 47 já realizados, apenas um resultado foi favorável ao desenvolvimento de data centers. A maior parte desses plebiscitos propõe restrições ou proibições para datacenters com demanda igual ou maior que 25 megawatts, o que indica centros de hiperescala.

A organização não governamental Ballotpedia, que sistematiza esses resultados, mostra porcentagens altas de rejeição aos data centers, por cima dos 60%. Em um deles, realizado em Ottawa, no Kansas, a proibição de construir centros que utilizem mais de 25 megawatts de energia venceu com 72% dos votos.

O diretor-executivo da Brazil Office Alliance, Paulo Abrão, destacou que 56% dos eleitores consideraram a IA e os data centers fatores importantes ou decisivos na hora do voto.

“O fenômeno é politicamente significativo, porque atravessa as divisões partidárias tradicionais. Não se trata simplesmente de uma rejeição à tecnologia, mas de uma exigência de controle democrático sobre sua expansão”, afirmou o diretor da organização, que conecta pesquisadores brasileiros que atuam nos EUA.

O especialista destaca que a pergunta que organiza o debate é: quem ficará com os lucros da revolução tecnológica e quem pagará seus custos sociais e ambientais?

“A inteligência artificial entrou definitivamente na agenda eleitoral americana, e tudo indica que será um tema relevante na disputa presidencial de 2028. Parte disso também decorre de um desgaste crítico da aliança entre Trump e Musk junto à opinião pública”, concluiu.

Regulação democrata



Existe agora a expectativa de que os democratas apresentem projetos de lei para regulamentar a IA, com objetivo de proteger consumidores e impor restrições ao desenvolvimento da tecnologia.

“O topo da agenda democrata no dia 1 precisa ser uma pausa no desenvolvimento de IA avançada, a regulação dessa indústria fora de controle e uma proibição à superinteligência artificial”, afirmou a deputada eleita pelo Arizona, Yassmin Ansari.

Diante do mal-estar da população com o setor, Trump anunciou, em setembro deste ano, uma agenda de “autorregulação”, em que as próprias big techs definiriam mecanismos de segurança e controle que teriam que seguir.