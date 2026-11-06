Trump nomeia assessor Stephen Miller como novo chefe de gabinete

Stephen Miller fala do lado de fora da Casa Branca, em Washington (JIM WATSON / AFP)

O presidente Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (6) a nomeação de um de seus colaboradores mais próximos, Stephen Miller, como novo chefe de gabinete, em substituição a Susie Wiles.

Miller, de 41 anos, é considerado o arquiteto da política migratória de Trump e, até agora, ocupava o cargo de chefe de gabinete adjunto.

Wiles passará a ocupar outro cargo na estrutura política do presidente, informou Trump na rede Truth Social.

Miller, que também ocupa o cargo de assessor de Segurança Nacional, foi peça-chave na implementação do programa de deportações em massa durante o segundo mandato de Trump.

O assessor, conhecido por seu discurso enérgico, enfrentou críticas especialmente duras após os ataques a tiros fatais de duas pessoas por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) em Minneapolis, em janeiro.

A Casa Branca havia rejeitado veementemente, pouco tempo atrás, os rumores de que Wiles, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete de um presidente dos Estados Unidos, seria demitida antes das eleições de meio de mandato.

A nomeação de Miller indica que Trump, de 80 anos, está disposto a manter o rumo de seu governo após perder o controle da Câmara dos Representantes e do Senado para os democratas.

Wiles, de 69 anos, havia revelado meses atrás que precisou se submeter a um tratamento contra o câncer de mama.

"Servir ao presidente Trump na Casa Branca foi a honra de uma vida", escreveu Wiles no X.

"Tenho orgulho de ter feito parte de tudo o que conquistamos juntos, desde garantir a segurança de nossa fronteira e reduzir impostos até fortalecer nossa economia e colocar os Estados Unidos em primeiro lugar", afirmou.