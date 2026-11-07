Embaixada dos EUA no Paraguai reconhece Pedro Alliana como presidente

Embaixada americana afirma ter interesse em colaborar com a nova gestão após destituição de Santiago Peña em meio a escândalo financeiro

Pedro Alliana recebe a faixa presidencial durante a cerimônia de posse como presidente interino (Daniel Duarte/AFP)

Os Estados Unidos, por meio de sua embaixada no Paraguai, reconheceram Pedro Alliana como presidente do país após o impeachment de Santiago Peña. Em nota divulgada nas redes sociais neste sábado (7), a embaixada afirmou que espera trabalhar para avançar os interesses de ambas as nações.

No X, o secretário assistente de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, Juan Pablo Segura, classificou o Paraguai como parceiro estratégico e disse estar "ansioso para colaborar com o presidente Alliana e seu governo para promover os interesses tanto do povo americano quanto do paraguaio".

"O Paraguai é um parceiro regional estratégico, amigo e aliado dos Estados Unidos. Esperamos trabalhar com o governo do presidente Alliana para avançar os interesses de ambas as nações e seus povos", diz a nota completa da embaixada.

Em uma nota anterior, publicada nesta sexta (6), os EUA, também por meio da embaixada, expressaram solidariedade ao povo paraguaio "na situação que atravessa". O Senado do país aprovou o impeachment de Peña em meio ao escândalo envolvendo o Banco Ueno, que também levou à prisão do ex-presidente, que chegou a tentar renunciar. "Encorajamos, como amigo e aliado do Paraguai, que as autoridades e o povo paraguaio mantenham a paz e respeitem suas instituições democráticas."