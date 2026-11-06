Pai de Meghan Markle é preso nos EUA por suspeita de pornografia infantil

Thomas Markle esta sob custódia numa operação realizada numa instituição de acolhimento, nas imediações da cidade de Tampa

Thomas Markle. (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (06), Thomas Markle, de 82 anos, pai da duquesa de Sussex, foi detido pelo FBI, na Florida, nos Estados Unidos, por suspeita de posse de material de abuso sexual de menores.

Thomas Markle esta sob custódia numa operação realizada numa instituição de acolhimento, nas imediações da cidade de Tampa.

O Departamento de Justiça dos EUA emitiu uma nota informando que Markle manteve material de abuso sexual infantil, incluindo fotografias sexualmente explícitas com meninas, em dois depósitos, na região de Los Angeles que foi alugada durante quase duas décadas. "Os agentes apreenderam aproximadamente 78 itens, incluindo slides, negativos de filmes e livros que continham material suspeito de abuso sexual infantil", diz o comunicado da instituição.

O jornal britânico The Sun detalhou que mais de uma dezena de agentes do FBI participaram na operação, tendo Thomas Markle sido algemado e transportado numa ambulância. A rede BBC e a emissora CBS News avançaram que o processo permanece sob sigilo judicial.

A detenção acontece na sequência de uma investigação iniciada nas Filipinas, em outubro, depois de Thomas Markle Jr., irmão de Meghan Markle, ter alegadamente encontrado centenas de imagens de abuso sexual de menores na antiga residência do pai, naquele país. De acordo com a Sky News, as autoridades filipinas recuperaram mais de 7500 fotografias e um vídeo, que estão sendo analisados na investigação.

Thomas Markle, por outro lado, negou as acusações e classificou as alegações como "mentiras doentias".

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, já havia reagido publicamente às suspeitas, afirmando estar "profundamente perturbada" com as notícias. "Os meus pensamentos estão com quaisquer crianças que possam ter sido prejudicadas", disse na ocasião à Sky News.

A duquesa revelou também que, em 2018, teve conhecimento de uma carta enviada à Polícia Metropolitana de Londres e à unidade responsável pela proteção da família real, que continha alegações preocupantes e perturbadoras contra o pai. "Foi-me garantido que estavam sendo investigadas", disse Megan.

Meghan, que está afastada do pai desde 2018, justificou igualmente a decisão de impedir o contato de Thomas Markle com os filhos, Archie e Lilibet. "Qualquer afastamento do meu pai e a minha decisão de não permitir que tivesse contato com os nossos filhos tiveram uma única razão: protegê-los", garantiu.

A mulher do príncipe Harry ainda manifestou o desejo de que a justiça seja plenamente feita e de que a prioridade continue sendo a segurança e a proteção de crianças inocentes.