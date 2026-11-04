Mercado de apostas vê quase 80% de chance de impeachment de Trump antes do fim do mandato

Em seu primeiro mandato, Trump enfrentou dois processos de impeachment, mas foi absolvido pelo Senado nas duas vezes

Donald Trump, presidente dos EUA (KENT NISHIMURA/AFP)

O mercado de apostas vê chances superiores a 70% de o presidente dos EUA, Donald Trump, sofrer um impeachment até o fim de seu mandato, em janeiro de 2029. O movimento ocorreu após a vitória dos democratas na Câmara e no Senado.

A plataforma Polymarket indica 77% de chance de Trump sofrer impeachment até 20 de janeiro de 2029. No curto prazo, até 31 de dezembro de 2026, a chance de o presidente ser afastado é mínima de apenas 3%. No horizonte até 30 de junho de 2027, as apostas sobem para 43% e aceleram para 62% até 31 de dezembro do próximo ano.

Já na Kalshi, a chance de impeachment até o fim do mandato era de 76,7%. A plataforma indicava 44% de probabilidade de a Câmara aprovar o impeachment de Trump antes de 1º de abril de 2027; 54% antes de 1º de maio; e 58% antes de 1º de julho.

Apesar das apostas, o controle das duas Casas pelo Partido Democrata não significa que o presidente será afastado do cargo. Nos EUA, o processo de impeachment ocorre, em um primeiro momento, na Câmara - que deve aprovar as acusações por maioria simples - e, posteriormente, segue para o Senado, onde necessita do voto favorável de dois terços dos senadores presentes para ser confirmado.

Em seu primeiro mandato, Trump enfrentou dois processos de impeachment, mas foi absolvido pelo Senado nas duas vezes.