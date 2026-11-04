Pernambucano de Timbaúba é reeleito nos EUA e integra grupo de sete brasileiros eleitos

Danillo Sena conquistou novo mandato em Massachusetts, onde outros três brasileiros também venceram. Todos os eleitos são do Partido Democrata

Pernambucano Danillo Sena é deputado estadual nos Estados Unidos (Reprodução/Redes Sociais)

Um pernambucano de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, está entre os sete brasileiros eleitos deputados estaduais nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as "midterms". Danillo Sena conquistou a reeleição para a Câmara dos Representantes de Massachusetts, onde ocupa uma cadeira desde 2020. Todos os sete brasileiros eleitos são filiados ao Partido Democrata e atuarão nos legislativos de quatro estados americanos.

Danillo chegou aos Estados Unidos em 2001, aos 14 anos, para morar com a mãe, que já vivia no país. Como outros jovens imigrantes, passou parte da vida sem documentação regular e foi beneficiário do programa DACA, criado durante o governo Barack Obama para proteger da deportação pessoas que chegaram ao país ainda crianças.

Em 2018, aos 31 anos, obteve o green card e conquistou a cidadania americana. Sua primeira eleição ocorreu em 2020, quando assumiu uma cadeira na Câmara estadual de Massachusetts. Agora, garantiu mais um mandato pelo 37º Distrito de Middlesex.

Confira a lista dos brasileiros eleitos:

Danillo Sena, natural de Timbaúba (PE) e eleito em Massachusetts;

Priscila Sousa, natural de Ipatinga (MG) e eleita em Massachusetts;

Rita Mendes, natural de Conselheiro Pena (MG) e eleita em Massachusetts;



Lorena Betts, natural do Mato Grosso e eleita em Massachusetts;

Farley Santos, natural de Sobrália (MG) e eleito em Connecticut;

Elaine Marzola, natural do Rio de Janeiro e eleita em Nevada;

Felipe Sousa-Lazaballet, natural de Duque de Caxias (RJ) e eleito na Flórida.

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Conheça os eleitos

Massachusetts foi o estado com maior número de brasileiros eleitos, reunindo quatro parlamentares. Além de Danillo, foram reeleitas Priscila Sousa, nascida em Ipatinga, Minas Gerais; e Rita Mendes, natural de Conselheiro Pena, também em Minas Gerais. Lorena Betts, nascida no Maro Grosso, completa a bancada.

Lorena conquistou uma cadeira pela primeira vez pelo 16º Distrito de Middlesex. Antes de disputar a eleição, ela trabalhou como assessora legislativa de Danillo Sena e desenvolveu atividades voltadas ao atendimento de comunidades imigrantes.

Em Connecticut, Farley Santos foi reeleito pelo 109º Distrito, na cidade de Danbury, onde vive uma expressiva comunidade brasileira. Ele chegou aos Estados Unidos aos sete anos e está no Legislativo estadual desde 2023.

Já em Nevada, Elaine Marzola, nascida no Rio de Janeiro, conquistou mais um mandato pelo 21º Distrito. Radicada em Las Vegas desde a infância, ela ocupa uma cadeira na Assembleia estadual desde 2021 e também exerce uma função de liderança na Casa.

A eleição de maior repercussão individual entre os brasileiros foi a de Felipe Sousa-Lazaballet, na Flórida. Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele venceu sua primeira disputa eleitoral pelo Distrito 42, na região de Orlando, e se tornou o primeiro brasileiro eleito para o Legislativo estadual da Flórida.

Hoje com 40 anos, Felipe chegou aos Estados Unidos aos 14, passou aproximadamente 15 anos em situação migratória irregular e obteve a cidadania americana em 2021. Ativista pelos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIA+, recebeu cerca de 63% dos votos.



