Favorito para presidir Câmara dos EUA, Hakeem Jeffries quer fim da guerra do Irã ainda este ano
Jeffries classifica operação militar como "imprudente e custosa"
Publicado: 04/11/2026 às 15:36
Líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (Democratas) (Kevin Dietsch/Getty Images/AFP)
O deputado democrata Hakeem Jeffries, favorito para presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, defendeu nesta quarta-feira (4) o fim da guerra no Irã e afirmou que o conflito tem impactado diretamente o custo de vida no país.
Em entrevista à emissora MS Now, Jeffries classificou a operação militar como uma "guerra de escolha", termo usado para descrever conflitos iniciados por decisão política e não por necessidade imediata de defesa, e disse que ela tem sido "imprudente e custosa".
Segundo ele, os efeitos da guerra se refletem em itens essenciais do dia a dia, ao pressionar preços de energia e insumos.
"O custo de vida, acessibilidade em geral, saúde, e a guerra imprudente e custosa de escolha no Irã, que, claro, está diretamente relacionada aos preços da gasolina, dos fertilizantes e do diesel, todos aumentam o custo de mantimentos e produtos", afirmou.
O parlamentar também declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria encerrar o conflito antes mesmo do início da próxima legislatura. Para Jeffries, a sinalização dada pelo eleitorado na eleição recente foi clara nesse sentido.
"É importante que o presidente, antes mesmo de entrarmos no novo Congresso, encerre essa guerra no Irã. Essa foi claramente uma das mensagens que o povo americano enviou decisivamente na noite passada", disse.
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