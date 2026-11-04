Favorito para presidir Câmara dos EUA, Hakeem Jeffries quer fim da guerra do Irã ainda este ano

Líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries (Democratas) (Kevin Dietsch/Getty Images/AFP)

O deputado democrata Hakeem Jeffries, favorito para presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, defendeu nesta quarta-feira (4) o fim da guerra no Irã e afirmou que o conflito tem impactado diretamente o custo de vida no país.

Em entrevista à emissora MS Now, Jeffries classificou a operação militar como uma "guerra de escolha", termo usado para descrever conflitos iniciados por decisão política e não por necessidade imediata de defesa, e disse que ela tem sido "imprudente e custosa".

Segundo ele, os efeitos da guerra se refletem em itens essenciais do dia a dia, ao pressionar preços de energia e insumos.

"O custo de vida, acessibilidade em geral, saúde, e a guerra imprudente e custosa de escolha no Irã, que, claro, está diretamente relacionada aos preços da gasolina, dos fertilizantes e do diesel, todos aumentam o custo de mantimentos e produtos", afirmou.

O parlamentar também declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria encerrar o conflito antes mesmo do início da próxima legislatura. Para Jeffries, a sinalização dada pelo eleitorado na eleição recente foi clara nesse sentido.

"É importante que o presidente, antes mesmo de entrarmos no novo Congresso, encerre essa guerra no Irã. Essa foi claramente uma das mensagens que o povo americano enviou decisivamente na noite passada", disse.

