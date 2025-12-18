Barack Obama coloca 'O Agente Secreto' entre seus favoritos do ano

Ex-presidente dos Estados Unidos lança anualmente uma lista de 10 melhores filmes; o longa pernambucano figurou a edição de 2025

(Divulgação)

Em suas redes sociais, Barack Obama divulga tradicionalmente todos os anos uma lista de filmes, livros e músicas favoritas. Este ano, o ex-presidente dos Estados Unidos colocou O Agente Secreto entre os seus 10 melhores de 2025.

Pré-selecionado para o Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional e Melhor Casting (Produção de Elenco), o longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura esteve presente em grande parte das listas dos grandes portais da indústria do cinema, como New York Times e The Hollywood Reporter, além de estar indicado ao Globo de Ouro em três categorias.

Confira o Top 10 de Melhores Filmes de 2025 divulgado por Obama, sem uma ordem específica:

- O Agente Secreto

- Pecadores



- Uma Batalha Após a Outra

- Sonhos de Trem

- Foi Apenas um Acidente

- Jay Kelly

- Valor Sentimental

- Good Fortune

- A Única Saída

- Orwell: 2 + 2 = 5