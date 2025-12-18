Barack Obama coloca 'O Agente Secreto' entre seus favoritos do ano
Ex-presidente dos Estados Unidos lança anualmente uma lista de 10 melhores filmes; o longa pernambucano figurou a edição de 2025
Publicado: 18/12/2025 às 21:16
Em suas redes sociais, Barack Obama divulga tradicionalmente todos os anos uma lista de filmes, livros e músicas favoritas. Este ano, o ex-presidente dos Estados Unidos colocou O Agente Secreto entre os seus 10 melhores de 2025.
Pré-selecionado para o Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional e Melhor Casting (Produção de Elenco), o longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura esteve presente em grande parte das listas dos grandes portais da indústria do cinema, como New York Times e The Hollywood Reporter, além de estar indicado ao Globo de Ouro em três categorias.
Confira o Top 10 de Melhores Filmes de 2025 divulgado por Obama, sem uma ordem específica:
- O Agente Secreto
- Pecadores
- Uma Batalha Após a Outra
- Sonhos de Trem
- Foi Apenas um Acidente
- Jay Kelly
- Valor Sentimental
- Good Fortune
- A Única Saída
- Orwell: 2 + 2 = 5