Papa está "muito entusiasmado" para voltar ao Peru, afirma Vaticano

Papa Leão XIV desembarca do avião ao chegar ao Aeroporto de Metz-Nancy-Lorraine, em Goin, na França ( ROMEO BOETZLE / AFP)

O papa Leão 14 está "muito entusiasmado" para voltar ao Peru e se recusou a retirar qualquer atividade de sua agenda intensa pela América do Sul, apesar de sua recente cirurgia pulmonar, informou o Vaticano nesta terça-feira (3).

"Ele está muito entusiasmado. Ele mesmo confirmou esta viagem sem nenhuma mudança", declarou a jornalistas María Montserrat Alvarado, a nova diretora de comunicação do Vaticano.

O líder da Igreja Católica, de 71 anos, que foi submetido a uma cirurgia há menos de três semanas para retirar um tumor cancerígeno, está "muito grato" pela preocupação com sua saúde, afirmou María. A informação foi dada durante uma coletiva de imprensa antes da viagem, prevista para ocorrer de 6 a 17 de novembro.

No entanto, o papa insiste que está em condições de realizar uma das viagens papais ao exterior mais ambiciosas das últimas décadas, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, explicou.

Papa tem cidadania peruana

Antes de se tornar Leão XIV, o americano Robert Francis Prevost trabalhou durante quase duas décadas no país andino, inclusive como bispo, e também possui cidadania peruana.

"O retorno para casa é muito importante para ele", afirmou María. "Este é um lugar que lhe proporcionou seu ministério e que inspirou quem ele é como pastor, assim como sua maneira de entender o encontro e as diferentes necessidades da Igreja. Abriu seus olhos de uma forma nova e diferente", acrescentou.

A expectativa é que milhões de fiéis compareçam para ver Leão XIV, que participará de mais de 50 atividades durante a viagem. Ele fará discursos diante de autoridades, incluindo o presidente argentino, Javier Milei, e se reunirá com povos indígenas da Amazônia, vítimas de abusos cometidos por membros do clero, idosos, pessoas pobres e pessoas com deficiência.

A viagem inclui 12 voos, dois deslocamentos de helicóptero e uma oração em grande altitude nos Andes, o que gerou preocupações sobre se a programação será exigente demais para o pontífice.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o tumor cancerígeno do papa "não é uma condição permanente, estamos falando de algo de que uma pessoa se recupera".

"O papa é um homem de 71 anos que não sofre de nenhuma doença crônica. Após passar por uma cirurgia da qual já se recuperou, voltou a ser um homem de 71 anos com excelente estado de saúde", afirmou.