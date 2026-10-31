Marco Rubio nega que EUA tenham ajudado Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil

O secretário de Estado também afirmou que os EUA não estavam envolvidos diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos por Flávio

Secretário de Estado de Donald Trump comentou caso do senador brasileiro neste sábado (31) (Foto: Megan Varner/POOL/AFP)

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, que o país não facilitou a fuga do senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL).

"Não facilitamos nada. Soubemos que ele chegou aos EUA, ele já tinha um visto garantido e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse, mas não estávamos envolvidos em nenhum dos arranjos para ele sair do País", afirmou Rubio, durante entrevista coletiva em Atlanta, onde foi realizado o encontro do G20.

O secretário também afirmou que os EUA não estavam envolvidos diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos por Flávio, mas que o presidente norte-americano, Donald Trump, havia deixado claro que, se ele chegasse a uma alfândega dos EUA, "receberia um 'parole' autorização temporária por razões humanitárias para entrar no país".