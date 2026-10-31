Marco Rubio nega que EUA tenham ajudado Flávio Bolsonaro a fugir do Brasil
O secretário de Estado também afirmou que os EUA não estavam envolvidos diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos por Flávio
Publicado: 31/10/2026 às 16:38
Secretário de Estado de Donald Trump comentou caso do senador brasileiro neste sábado (31) (Foto: Megan Varner/POOL/AFP)
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou neste sábado, 31, que o país não facilitou a fuga do senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras, Flávio Bolsonaro (PL).
"Não facilitamos nada. Soubemos que ele chegou aos EUA, ele já tinha um visto garantido e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse, mas não estávamos envolvidos em nenhum dos arranjos para ele sair do País", afirmou Rubio, durante entrevista coletiva em Atlanta, onde foi realizado o encontro do G20.
O secretário também afirmou que os EUA não estavam envolvidos diretamente "em qualquer um dos movimentos" feitos por Flávio, mas que o presidente norte-americano, Donald Trump, havia deixado claro que, se ele chegasse a uma alfândega dos EUA, "receberia um 'parole' autorização temporária por razões humanitárias para entrar no país".