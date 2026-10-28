Dívida dos EUA acima de US$ 40 trilhões preocupa economia mundial

Dólar (jcomp/Freepik)

A dívida federal dos Estados Unidos ultrapassou, pela primeira vez, a marca de US$ 40 trilhões em agosto de 2026, estabelecendo um recorde histórico e ampliando as preocupações sobre a sustentabilidade das contas públicas da maior economia do mundo. Segundo dados do Departamento do Tesouro americano, o endividamento bruto atingiu aproximadamente US$ 40,047 trilhões em 18 de agosto.

O número representa mais do que uma cifra impressionante, ele evidencia um desequilíbrio persistente entre as receitas arrecadadas pelo governo e as despesas necessárias para manter programas públicos, financiar investimentos e honrar compromissos financeiros. A dívida bruta inclui tanto os títulos em poder de investidores, instituições financeiras e outros credores quanto às obrigações mantidas por fundos e órgãos do próprio governo. Desse total, aproximadamente US$ 32,266 trilhões estavam em poder do público, enquanto US$ 7,782 trilhões correspondiam a obrigações intragovernamentais.

O Professor de Economia Internacional em Harvard e ex-economista-chefe do FMI, Kenneth Rogoff afirmou que o crescimento da dívida, combinado com déficits elevados e juros de longo prazo maiores, torna a situação fiscal americana cada vez mais preocupante. Ele ainda alertou para o risco de enfraquecimento da posição internacional do dólar caso uma crise fiscal abale a confiança dos investidores.

Uma das principais consequências da dívida elevada é o aumento dos gastos com juros. Quanto maior o volume de recursos emprestados e o custo de refinanciamento dos títulos vencidos, maior é a parcela do orçamento destinada aos credores. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO), os pagamentos líquidos de juros devem superar US$ 1 trilhão no ano fiscal de 2026. Mantidas as condições consideradas nas projeções da instituição, esse valor poderá alcançar aproximadamente US$ 2,1 trilhões anuais em 2036.

O avanço dessas despesas reduz a margem de manobra do governo para financiar áreas como educação, infraestrutura, pesquisa, saúde e defesa. Para equilibrar as contas, os parlamentares poderão enfrentar decisões difíceis, incluindo cortes de gastos, mudanças em benefícios públicos ou aumento da arrecadação tributária. O problema não está apenas no montante total da dívida, mas também na velocidade de seu crescimento em comparação com a expansão da economia e das receitas federais.

O endividamento elevado também pode afetar diretamente a população dos EUA. Quando o governo precisa emitir grandes volumes de títulos, os investidores podem exigir rendimentos maiores para continuar financiando suas operações, especialmente se considerarem que a trajetória fiscal está se tornando mais arriscada. Caso os juros dos títulos do Tesouro aumentem de maneira persistente, os custos de financiamento poderão subir em diferentes segmentos da economia. Hipotecas, empréstimos para automóveis, crédito estudantil e financiamentos empresariais podem ficar mais caros.

Para as famílias, isso significa a possibilidade de parcelas maiores, menor capacidade de consumo e mais dificuldade para adquirir imóveis ou financiar projetos pessoais. As empresas também podem reduzir investimentos e contratações diante do aumento dos custos financeiros. Se esse movimento se disseminar, o consumo e a atividade econômica poderão perder força. Entretanto, a dívida não provoca automaticamente uma recessão ou uma disparada da inflação. Os efeitos dependem de fatores como a política monetária, o crescimento econômico, a demanda por títulos americanos e a confiança dos investidores.

Trajetória fiscal acende alerta

As projeções do CBO indicam que o endividamento federal mantido pelo público poderá passar de aproximadamente 101% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 para 120% em 2036, caso as leis e as condições consideradas na projeção permaneçam válidas. A instituição também estima déficits federais de US$ 1,9 trilhão em 2026 e US$ 3,1 trilhões em 2036. Esses números indicam que o governo poderá continuar recorrendo ao crédito para cobrir a diferença entre receitas e despesas.

O crescimento do endividamento resulta de uma combinação de fatores, entre eles déficits orçamentários recorrentes, despesas com aposentadorias e saúde, gastos militares, reduções tributárias e medidas extraordinárias adotadas durante crises econômicas. A pandemia de Covid-19 também contribuiu significativamente para a expansão das contas públicas. Entretanto, o envelhecimento da população representa outro desafio que pressiona o orçamento, enquanto os juros da dívida ampliam a necessidade de financiamento. Os economistas advertem que adiar medidas para estabilizar as contas pode tornar os ajustes futuros mais difíceis. Por outro lado, cortes abruptos de gastos ou aumentos tributários mal planejados também podem prejudicar o crescimento econômico.

Reflexos nos mercados financeiros internacionais

Os impactos ultrapassam as fronteiras dos EUA, uma vez que o dólar ocupa uma posição central no comércio internacional, nas reservas dos bancos centrais e nas transações financeiras, enquanto os títulos do Tesouro são usados como referência para o custo do dinheiro em diversos mercados. Se os investidores passarem a exigir juros mais elevados para financiar o governo americano, os rendimentos dos títulos poderão pressionar os preços de outros ativos financeiros. Bolsas de valores, títulos corporativos e mercados de crédito podem enfrentar períodos de maior volatilidade. Países que dependem de financiamento externo também poderão sofrer com custos mais altos para captar recursos. Além disso, investidores podem transferir capital de economias emergentes para títulos americanos, caso considerem mais atraentes os rendimentos oferecidos nos EUA.

Esse movimento pode provocar desvalorização de moedas locais, elevar despesas com dívidas denominadas em dólares e dificultar investimentos produtivos. Mas, o comportamento do dólar, contudo, não é previsível apenas pelo tamanho da dívida. Em momentos de incerteza global, a moeda americana pode se valorizar devido à procura por liquidez e por ativos considerados relativamente seguros.

Efeitos no Brasil

Para o Brasil, os principais canais de transmissão são o câmbio, os juros internacionais, o comércio exterior e os fluxos de investimentos. Se uma piora na percepção de risco elevar os rendimentos dos títulos americanos, investidores poderão reduzir a exposição a mercados emergentes. O real poderá sofrer pressão de desvalorização, encarecendo produtos importados, combustíveis, máquinas e insumos utilizados pela indústria.

Uma moeda brasileira mais fraca também pode contribuir para pressões inflacionárias, dependendo da intensidade e da duração do movimento. Nesse cenário, o Banco Central poderá enfrentar dificuldades adicionais para reduzir os juros sem comprometer o controle dos preços. O comércio exterior é outro ponto de atenção. Uma desaceleração da economia americana pode diminuir a demanda por produtos importados, afetando exportadores de diferentes países.

Por outro lado, uma eventual desvalorização do real pode favorecer determinados exportadores brasileiros, que recebem receitas em dólares. O resultado dependerá dos preços internacionais, dos custos de produção e das condições de cada setor. Portanto, o aumento da dívida dos EUA não significa necessariamente uma crise para o Brasil, mas pode tornar o ambiente financeiro internacional mais desafiador.

Para o Brasil e outras economias emergentes, o desafio será preservar a estabilidade financeira diante de possíveis mudanças nos fluxos internacionais de capital.

Existe risco de uma crise da dívida?

Apesar do recorde, os EUA não estão automaticamente diante de uma insolvência. O país possui uma economia de grande dimensão, ampla capacidade de arrecadação tributária e mercados financeiros profundos. Além disso, emite dívida denominada em sua própria moeda. No entanto, o risco cresce se a dívida continuar crescendo mais rapidamente do que a capacidade de geração de renda e arrecadação, obrigando o governo a destinar parcelas cada vez maiores do orçamento ao pagamento de juros. Há também uma ameaça de natureza política: o limite legal de endividamento. Impasses entre o Congresso e o governo podem dificultar a autorização para novas emissões de títulos e criar o risco de atrasos no pagamento de obrigações federais.

Uma eventual inadimplência, mesmo temporária, poderia abalar a confiança nos títulos do Tesouro, provocar turbulência nos mercados financeiros e elevar os custos de financiamento em diferentes países. Ainda assim, uma crise dessa magnitude não é consequência inevitável da marca de US$ 40 trilhões. Sua probabilidade dependerá das decisões fiscais, da evolução da economia e da confiança dos investidores.

Ajustes fiscais

Para conter o crescimento da dívida, o governo americano poderá combinar revisão de despesas, mudanças tributárias e medidas destinadas a elevar a produtividade da economia. Aumentar a eficiência dos gastos públicos e avaliar a sustentabilidade de programas obrigatórios são alternativas discutidas por especialistas. A revisão de benefícios fiscais e a ampliação de receitas também podem contribuir para reduzir os déficits. Outra estratégia consiste em estimular investimentos em infraestrutura, educação, tecnologia e inovação, ampliando a capacidade produtiva e a arrecadação ao longo do tempo. O desafio é encontrar um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e crescimento econômico. Cortes excessivos podem reduzir a atividade, enquanto a manutenção de déficits elevados pode aumentar os custos financeiros e restringir a capacidade de resposta a futuras crises.

O Professor de Harvard e ex-assessor econômico da Casa Branca, Jason Furman, avaliou que os juros elevados provavelmente vieram para ficar, em parte porque governos e empresas competem pelos recursos disponíveis para financiamento. Ele defendeu que o Congresso enfrente o desequilíbrio fiscal por meio de cortes de despesas, aumento de receitas ou uma combinação das duas medidas.

Alerta para a economia mundial

A dívida federal americana acima de US$ 40 trilhões representa um marco que reforça a necessidade de planejamento fiscal de longo prazo. O problema central não é apenas o valor acumulado, mas a capacidade de administrá-lo sem comprometer o crescimento econômico e a confiança no sistema financeiro. Nos EUA, o aumento dos juros pode pressionar o orçamento, encarecer o crédito e reduzir os recursos disponíveis para políticas públicas. No exterior, os efeitos podem aparecer nas taxas de financiamento, nas moedas, nos investimentos e no comércio internacional.

A Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, avisou que o crescimento econômico, embora ajude a administrar a dívida, não será suficiente para corrigir rapidamente a trajetória fiscal americana. Ela defendeu a redução do déficit e ressaltou que os riscos para a estabilidade financeira dos Estados Unidos podem repercutir na economia global, dada a importância dos títulos do Tesouro americano.

Os três especialistas citados na reportagem convergem em um ponto central: o problema não é simplesmente a dívida ter atingido US$ 40 trilhões, mas a possibilidade de o endividamento continuar crescendo mais rapidamente do que a capacidade de a economia sustentar seus custos. Os alertas envolvem juros persistentemente elevados, pressão sobre o orçamento público e riscos para a estabilidade financeira internacional.