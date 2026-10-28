Vieira e Rubio se encontram nos EUA após fuga de Flávio Bolsonaro

Chanceleres participam de encontro do G20 nesta semana. Não há confirmação, até o momento, sobre uma reunião bilateral entre os dois

Mauro Vieira viaja aos EUA para participar do encontro de chanceleres do G20, em Atlanta, Georgia; Marco Rubio será o anfitrião (Divulgação/MRE)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontrará o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nesta semana, em meio aos desdobramentos das eleições. Mauro viaja aos EUA para participar do encontro de chanceleres do G20, em Atlanta, Georgia. Rubio será o anfitrião.

O evento contará com outras delegações do bloco, que inclui as principais economias do mundo, desenvolvidas e emergentes. Não há confirmação, até o momento, sobre uma reunião bilateral entre os dois.

A visita de Vieira aos EUA ocorre em momento de tensão na relação diplomática. O presidente norte-americano, Donald Trump, vem lançando dúvidas, sem apresentar provas, sobre a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e acusa a votação de ter sido fraudada. Vieira e Rubio têm boa relação, e já conversaram em momentos de crise entre os dois países, envolvendo, por exemplo, o "tarifaço".

Durante discurso a apoiadores ontem (27/10), Trump reclamou de fraude em votações no Congresso norte-americano, e voltou a citar o Brasil. No dia anterior, ele havia dito a jornalistas que as eleições brasileiras “parecem fraudadas”.

“(Os democratas) São os maiores fraudadores de eleições na História, embora o Brasil esteja fazendo um trabalho e tanto. Vocês viram aquilo? Não foi nada legal. Eu não apoiei ninguém, mas não gostei daquilo, não pegou nada bem”, discursou.

EUA receberam Flávio

Outro ponto de tensão é a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, em meio a investigações por fraude contra o senador. Ele deixou o Brasil na calada da noite, atravessando a fronteira para a Argentina sem passar pelos postos de controle. Do país vizinho, embarcou em um jatinho para o Equador e, depois, para os EUA, onde desembarcou na manhã desta quarta-feira (28).

Aliados de Trump afirmam que a fuga foi apoiada justamente por Marco Rubio, aliado da família Bolsonaro nos Estados Unidos. O governo norte-americano autorizou a entrada de Flávio, e vai conceder visto para o senador e sua família — ele foi acompanhado da esposa e das duas filhas.

A reunião do G20 ocorre na sexta (30) e no sábado (31). Segundo o Departamento de Estado norte-americano, o encontro terá como foco “crises geopolíticas que contribuem para choques econômicos globais”.

Confira momento em que Flávio Bolsonaro pousa em Miami (EUA):